Mann beleidigt Person in Bad Wörishofen rassistisch und bespuckt sie

Bei einem Streit in Bad Wörishofen ist ein beteiligte Person ausländerfeindlich beleidigt und bespuckt worden. Tatverdächtiger bekommt eine Anzeige.

03.08.2022 | Stand: 14:01 Uhr

In Bad Wörishofen ist am Montagvormittag ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten in der Kemptener Straße mehrere Personen aneinander. Dabei wurde eine beteiligte Person bespuckt und beleidigt.

Ausländerfeindliche Beleidigungen in Bad Wörishofen: Tatverdächtiger bekommt eine Anzeige

Die Beleidigungen waren zum Teil ausländerfeindlich. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige.

