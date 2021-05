Mann fährt mit Lkw über 15.000 Kilometer ohne Führerschein

Bei einer Kontrolle in Mindelheim legt ein 32-Jähriger einen Führerschein aus dem Ausland vor. Doch der ist in Deutschland nicht gültig.

19.05.2021 | Stand: 13:35 Uhr

15.000 Kilometer mit verschiedenen Lastwagen war ein 32-jähriger Mann in Deutschland unterwegs - und das offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis. Wie die Polizei berichtet, hielten Beamte den Mann schon im letzten Monat in Mindelheim an. Dort legte er einen ausländischen Führerschein vor - der in Deutschland nicht gültig sei, berichtet die Polizei.

Fahrer hält auch Ruhezeiten nicht ein

Weitere Ermittlungen der Beamten zeigten: Der Mann verstieß auch gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Der 32-Jährige und auch der Halter der Lkw werden jetzt bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.