Mann pöbelt Menschen in der Innenstadt an und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein Betrunkener hat in der Innenstadt von Memmingen Menschen angepöbelt. Da der Mann bereits wegen ähnlicher Aktionen bekannt war, nahm die Polizei ihn fest.

23.11.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Ein Betrunkener hat am Dienstag in der Innenstadt von Memmingen Passanten angepöbelt und Polizisten angespuckt und beleidigt, als die ihn festnehmen wollten.

Der 62-Jährige war laut Polizei in der Vergangenheit bereits wegen ähnlichen Verhaltens in Erscheinung getreten. Deshalb entschieden sich die Beamten auch dafür, den Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Betrunkener pöbelt in Memminger Innenstadt - Anzeige wegen zwei Vergehen

Der Betrunkene verbrauchte die Nacht laut Polizei in einer Arrestzelle. Er wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

