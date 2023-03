Polizeieinsatz: Mann ringt im Unterallgäu Wildschwein zu Boden

Nach einem Unfall in Oberrieden ringt ein Mann ein Wildschwein nieder und verhindert so dessen Flucht. Doch der Ausgang ist für das Tier tragisch.

09.03.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Kurioser Einsatz für die Beamten der Mindelheimer Polizei. Am Mittwochmorgen erreichte die Polizisten die Meldung eines Wildunfalls bei Oberrieden im Unterallgäu. Ein Wildschwein war offenbar verletzt worden, so die Polizei. In einem zweiten Anruf schilderte ein Mann, er habe die Wildsau niedergerungen, um sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Oberrieden: Mann sitzt auf verletztem Wildschwein

Als die Streife am Unfallort eintraft, saß der Mann auf dem Tier und verhinderte so dessen Flucht.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Doch die kuriose Episode endete für das Tier tragisch. Beim Unfall wurde das Wildschwein so schwer verletzt, dass die Beamten es von seinem Leiden erlösen mussten, heißt es in einer Mitteilung.