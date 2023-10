Mann steht wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung seiner Ehefrau in Memmingen vor Gericht

Der 55-jährige Angeklagte bestreitet vor Gericht in Memmingen sämtliche Vorwürfe. Was ihm zur Last gelegt wird.

07.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Unterschiedlicher könnte die Bewertung des gleichen Sachverhalts kaum sein. Während Staatsanwalt Dr. Daniel Theurer in seiner Anklageschrift von einer versuchten und einer vollendeten Vergewaltigung ausgeht sowie mehrere sexuelle Nötigungen auflistet, erklärt Rechtsanwalt Klaus Knopf namens seines Mandanten, die Anzeige sei ein Racheakt seiner mittlerweile geschiedenen Ehefrau. Das Schöffengericht Memmingen unter Vorsitz von Richter Nicolai Braun hat drei Verhandlungstage zur Klärung des Falles angesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.