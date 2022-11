Mann trennt zwei Hunde im Deck-Akt - Rüde stirbt später

16.11.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch um 14.09 Uhr. Ein Mann in der Kramerstraße sei äußerst aggressiv und schlage auf seine Hunde ein. Diesen Notruf erhielt die Polizei am Donnerstag gegen 0.15 Uhr. Eine Streife entdeckte den 59-Jährigen Mann, als er gerade einen verletzten Hund in den Kofferraum legte.

Er sagte den Polizisten, dass er die beiden Hunde getrennt habe, als sie gerade beim Deck-Akt waren. Dabei wurde der Rüde im Genitalbereich verletzt. Er durfte das Tier zum Tierarzt fahren.

Polizistin leicht verletzt

Eine Stunde später fuhren Polizisten dann zum Anwesen des Mannes in Buxach. Im Gespräch mit den Beamten wurde der 59-Jährige erneut aggressiv, weshalb ihn die Polizisten festnehmen wollten. Dabei wehrte sich der Mann so heftig, dass er eine Polizistin leicht verletzte. Außerdem beleidigte er die Beamten laut Polizei massiv.

Hund starb an seinen Verletzungen

Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle bei der Polizei. Der Hund, der beim Tierarzt behandelt werden sollte, starb zwischenzeitlich. Gegen den Mann werden nun Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.