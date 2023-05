Seit 20 Jahren lässt er in Memmingen die Puppen tanzen

Das Memminger Marionettentheater feiert runden Geburtstag. Leiter Marc Wiche erzählt über die Anfänge und die Herausforderungen für das ehrenamtliche Team.

11.05.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Seit 20 Jahren hält Marc Wiche alle Fäden des Memminger Marionettentheaters zusammen: In diesem Jahr feiert die Bühne gleich zwei Jubiläen. „Zum einen haben wir heuer unser 20-jähriges Bestehen und zum anderen freuen wir uns über unser Fünfjähriges am Schweizerberg“, wie der Theaterleiter berichtet.

Im Jahr 2003 wurde das Marionettentheater in Memmingen gegründet

In den zwei Jahrzehnten hat Wiche selbst schon viele Geduldsfäden gebraucht, wie er erzählt: „Bei unserer Gründung im Jahr 2003 hatte das Marionettentheater noch keine feste Bleibe. Viele Jahre lang waren wir quasi als fahrendes Volk mit unserer Wanderbühne unterwegs, bevor wir durch glückliche Umstände an unsere feste Spielstätte am Schweizerberg ziehen konnten.“

Die Renovierung des geschichtsträchtigen Hauses aus dem 16. Jahrhundert war eine erneute Herausforderung für das ehrenamtliche Team um den theateraffinen Initiator. „Rückblickend haben wir schon einiges hinter uns: Mit den unerwarteten Überraschungen angefangen, welche die Renovierung der ehemaligen Gaststätte des Rabenkellers mit sich brachte, bis hin zu Schimmelbefall, einem Wasserrohrbruch und nicht zu vergessen die Corona-Zeit mit den Auflagen für den Kulturbetrieb“, wie Wiche aufzählt.

Starker Zusammenhalt des derzeit 16-köpfigen Teams

Wie auch in den Märchen, die der sympathische Puppenspieler mit seinem Team auf die Bühne bringt, siegt am Ende doch immer das Gute. Im Marionettentheater ist es vor allem der Zusammenhalt des derzeit 16-köpfigen Teams. „Wir sind wie eine Familie mit unseren 220 hölzernen Darstellern, von denen viele im Theater an den Fäden aufgereiht darauf warten, Kindern und Erwachsenen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Das Publikum zu begeistern, treibt uns immer wieder an, dafür investieren wir gerne unsere Freizeit“, so Wiche, der, wie er mit einem Augenzwinkern erklärt, sehr gerne die Puppen tanzen lässt.

13 Produktionen wurden bislang auf die Bühne gebracht

13 Produktionen wurden bislang auf die Bühne gebracht. Die Besucher sehen einen Bilderrahmen, worin dann der gestiefelte Kater, der Froschkönig, das Rotkäppchen und bald auch der Räuber Hotzenplotz ihre Geschichten erzählen. „Die meisten Stücke sind Märchen, denen wir uns als Marionettentheater verpflichtet fühlen. Diese Stücke passen wir auch immer ein wenig dem Zeitgeist an. In Zukunft wollen wir auch mehr in Richtung Erwachsenenunterhaltung gehen“, sagt Wiche.

Vorfreude auf "Memmingen blüht"

Dabei zeigt er auf die Kulisse in seinem Rücken, die eine statische Szene aus dem Puppenspiel Dr. Faust zeigt. Warum in diesem adaptierten Stück aus der Feder von Goethe auch der Kasperl mit seinem losen Mundwerk eine Rolle spielt, lässt der Theaterregisseur offen und verweist stattdessen auf die nächste Vorstellung, die am 24. Juni gespielt wird.

Vorfreude hat das Team auch auf mit Blick auf die Aktionstage bei „Memmingen blüht“ und der „Langen Nacht der Kultur“, an denen Interessierte auch schon mal hinter die Kulissen schauen können. „Bis zur komplett fertigen Bühnenfassung kann es bis zu einem Jahr dauern. Von der Idee über die Fertigung der Marionetten und Kulissen, der Aufnahme der Tonspuren und das praktische Einüben“, wie Wiche berichtet. Denn, das Fadenspiel will gelernt sein – damit die Puppen nur durch die Motorik ihrer einzelnen Glieder lebendig werden. Der Text zu den Bewegungen kommt bei den Aufführungen per Playback vom Band.

In Memmingen: Gemeinnützigkeit als Verein

Der Unterschied zu größeren Häusern ist beim Memminger Marionettentheater nicht nur das Herzblut aller Beteiligten, es ist auch dessen Gemeinnützigkeit als Verein. „Leider kämpfen wir auch nach 20 Jahren noch um Anerkennung als vollwertiger Kulturbetrieb in der Stadt“, merkt Wiche an. Neben dem „Jungen Landestheater“ am Schweizerberg bekommt das Marionettentheater zwar mehr Aufmerksamkeit, jedoch macht der Verein alles in Eigenregie. „Wir sind tatsächlich auch auf Spenden angewiesen, um unsere Produktionen zu stemmen“, wie Wiche bedauert.

Aufführungen für Kinder und Erwachsene in Memmingen

Drei Aufführungen im Monat für Kinder und ein Stück für Erwachsene kann das Team an den Wochenenden aufführen. „Proben und Vorstellungen sind nur am Feierabend und in unserer arbeitsfreien Zeit möglich“, so Wiche weiter. Nach den vielen Jahren ist er in der Szene gut vernetzt. Sogar zwei Radio-Moderatoren von Antenne Bayern konnten für Tonaufnahmen gewonnen werden. Zur Premiere des Stücks „Tratsch im Treppenhaus“ vom Ohnsorg-Theater beglückwünschte die Nichte des Autors die Truppe. „20 Jahre – da kann man fast schon von einem Lebenswerk sprechen“, wie Wiche persönlich seine Zeit mit dem Marionettentheater reflektiert.