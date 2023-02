Hochschwanger und fast alles verloren nach dem Großbrand in Markt Rettenbach

Durch den Brand in Markt Rettenbach haben die Bewohner viel verloren. Eine von ihnen wird bald ihr Kind bekommen. Ihre Familie muss jetzt von vorn anfangen.

Als der Rauchmelder losging, schaffte sie es gerade noch, sich einen Mantel zu schnappen. Dann verließ sie schnell mit ihrem Lebenspartner und den beiden erwachsenen Kindern das Haus. So stand sie dann da. Frierend, in Joggingbekleidung, ohne Schuhe. Und hochschwanger. Vor ihr das Gebäude, in dem sich rasant die Flammen ausbreiteten. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) am Sonntag hat der 41-Jährigen und ihrer Familie, die anonym bleiben will, fast alles genommen. Kleidung, Erinnerungsstücke, Geschirr, Möbel. Feuer und Löschwasser vernichteten das meiste. Doch zumindest mit dem Leben sind sie davon gekommen. „Wir sind dankbar, dass wir Rauchmelder hatten.“

Feuer in Markt Rettenbach: Vier Familien betroffen

Wie ihnen erging es auch den drei anderen Familien, die in dem Haus im Ortskern gewohnt haben. Auch deren Hab und Gut wurde vernichtet. Insgesamt ist ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde zwar niemand. Dennoch ist eine so dramatische Situation nicht gut für eine Frau, die nur noch wenige Wochen bis zur Entbindung hat und sich eher schonen als aufregen sollte. Zumindest durfte sie sich während des Einsatzes in einem der Rettungswagen aufwärmen.

Am Mittwoch steht sie mit ihrem 32-jährigen Lebenspartner und der Tochter vor dem Haus. Gerade ist die vierte Katze aufgetaucht. Sie war seit dem Brand verschwunden. Die vier Katzen haben das Feuer überlebt. Die drei anderen Tiere, zwei Geckos und eine Bartagame, hingegen nicht.

Suche nach wichtigen Papieren

Auf drei Etagen im hinteren Teil des Gebäudes hat die Familie zur Miete gewohnt. Oben ist nun alles verkohlt, die Decken sind teilweise eingestürzt. Im Erdgeschoss steht Wasser. Betreten dürfen sie ihre Wohnung nicht. Zu gefährlich. Doch zwei Feuerwehrleute sind zur Hilfe gekommen. Sie suchen drinnen nach Ordnern mit wichtigen Dokumenten. Nach ein paar Minuten atmet die 41-Jährige auf. Sie haben die Ordner gefunden – nass, aber die Papiere sind brauchbar.

Nach Brand am Marktplatz: "Fangen wieder bei null an"

Unterlagen über eine Hausratversicherung sind darin nicht zu finden, die hatten sie nicht abgeschlossen. Deshalb wird der Familie der Schaden vermutlich nicht ersetzt werden. „Bei null fangen wir jetzt wieder an.“ Nach und nach müsse der Hausstand wieder aufgebaut werden. Im Kleinsten haben sie bereits damit begonnen: So mussten sie etwa Zahnbürsten und Unterwäsche kaufen. Kleidung haben sie von Freunden bekommen. Untergekommen ist die Familie in einem Hotel in Mindelheim. Dort versuche sie, sich auszuruhen und zu entspannen, so gut es eben in dieser Situation gehe, sagt die schwangere Frau. Vielleicht gibt es in Kürze eine gute Nachricht: Eine Maklerin kann der Familie eventuell eine Immobilie in Ottobeuren vermitteln – wieder zur Miete. Die sei bereits mit einer Küche ausgestattet und renoviert, also bezugsfertig. Dafür aber noch ohne Betten, Schränke, Fernseher.

Zumindest aber die Grundausstattung für das Baby wächst allmählich. Viele Menschen auch aus Markt Rettenbach haben dafür gespendet, sagt die 41-Jährige.

Abgebranntes Wohnhaus: Zu gefährlich für Ermittler

Die Ursache für den Brand war am Mittwoch noch nicht geklärt. Laut Polizei ist es zu gefährlich für die Ermittler, im Gebäude danach zu forschen. Am Donnerstag soll ein Gutachter von außen, eventuell über eine Drehleiter, versuchen, die Ursache für das Feuer herauszufinden.