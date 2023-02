Mann stürzt bei Dacharbeiten 1,8 Meter von Gerüst und wird schwer verletzt

Ein Mann ist bei Dacharbeiten in Markt Rettenbach im Unterallgäu von einem selbst gebauten Podest gestürzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

16.02.2023 | Stand: 13:29 Uhr

In Markt Rettenbach (Kreis Unterallgäu) ist ein Mann am Mittwoch bei privaten Dacharbeiten von einem selbst gebauten Podest gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann für die Arbeiten am Dach ein loses Brett auf einen Metallbock und auf das Gerüst daneben gelegt.

Weil er zu nah an die Kante des Bretts trat, kippte dieses und der Mann stürzte etwa 1,8 Meter tief. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

