Corona: „Da wurde uns extrem viel Einsatz abverlangt“

Marktkaufleute und Schausteller blicken in Memmingen auf die vergangenen Jahre zurück - und üben dabei auch Kritik an der Politik.

25.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Bayerische Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller, Bezirksstelle Memmingen, geht mit unveränderter Vorstandschaft in die Zeit nach Corona. Franz Vetter senior ( Trunkelsberg) wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung im Hotel Rohrbecks als Vorsitzender wiedergewählt. Sein Sohn Franz Vetter junior (Schwaighausen) bleibt stellvertretender Vorsitzender und auch stellvertretender Kassier. Kassenwartin ist weiterhin Jasmin Rosenkranz, Schriftführer Josef Rosenkranz (beide Kötzting), Fahnenträger Karl Heinz Wittmann (Illertissen), Kassenrevisoren Kerstin Münch (Egglkofen) und Karl Peterka (Memmingen).

Lockdown, kein Jahrmarkt, kein Christkindlesmarkt

Im März 2019 hatten sich die Marktkaufleute und Schausteller der Bezirksstelle Memmingen zur letzten Jahreshauptversammlung getroffen. „Für 2020 waren die Einladungen schon verschickt, da wurde aufgrund der Covid-Pandemie alles abgesagt. Lockdown, kein Jahrmarkt, und der zunächst geplante Christkindlesmarkt wurde auch nichts.“

In den Folgejahren mit einem Jahrmarkt auf kleiner Flamme mit Zugangskontrollen und erforderlichem Sicherheitsdienst und Einzäunung, „Budenzauber“ an verschiedenen Plätzen in der Stadt anstelle eines zentralen Christkindlesmarktes, „da wurde uns allen schon extrem viel Einsatz, auch finanziell, abverlangt“, resümierte Vetter. Nun, 2023, blicken alle wieder mit Zuversicht auf kommende Veranstaltungen. „März/April geht’s wieder los.“

Franz Vetter Bild: Walter Müller

Was 2020 dann folgte, waren Schicksalsschläge am laufenden Band. Der bayerische Verbandspräsident Wenzel Bradac brachte dies in seinem Grußwort auf den Punkt: „Als 2020 begann, da ahnte noch keiner, was auf uns alle zukommen würde.“ Als die ersten Veranstaltungen noch während des laufenden Betriebes eingestellt wurden, „da waren wir alle fassungslos!“.

Kritik aus Memmingen in Richtung Politik

Gerade in den ersten Wochen voller überstürzter Entscheidungen mit wenig Wissen um das tatsächliche Infektionsgeschehen, „da haben uns unsere Verbände und auch die Politik viel versprochen – nur wenig davon konnte verwirklicht werden“. „Wir Marktkaufleute wurden gar nicht wirklich wahrgenommen“, klagte Bradac. Dank der guten Verbandsarbeit seit langer Zeit und bestehender Kontakte sei es aber – „und da stehen wir in Deutschland als einzige in Europa vergleichsweise gut da“ – gelungen, auch die Schausteller und Marktkaufleute in der Öffentlichkeit sichtbar werden zu lassen und Hilfen zu generieren.

Memmingens OB Manfred Schilder, wie auch Rolf Spitz, der Marktreferent im Stadtrat, zeigten sich bei der Versammlung als überzeugte Anhänger des einzigartigen Innenstadt-Jahrmarktes in Memmingen; eine Feststellung, die den Marktbeschickern ein Herzensanliegen ist.