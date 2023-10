Matthias Tretter tourt mit seinem Programm "Sittenstrolch"

Kabarettist Matthias Tretter erzählt im PiK von Jugendsünden und aktuellen Verfehlungen. Am wichtigsten ist ihm aber, die Leute zum Lachen zu bringen.

31.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Er ist beständiger Gast in bekannten TV-Sendungen wie dem Satire-Gipfel, den Mitternachtsspitzen, bei Ottis Schlachthof, Pufpaffs Happy Hour oder in der Anstalt, um nur einige zu nennen. Nun sorgte er im ausverkauften PiK für einen Höhepunkt im Herbstprogramm: Matthias Tretter, der in Würzburg geborene und in Leipzig lebende Kabarettist, der schon mit dem Deutschen Kabarettpreis, dem Salzburger Stier und dem Memminger Maul ausgezeichnet wurde. Auf die Bühne brachte er sein aktuelles Solo „Sittenstrolch“.

Im Vollrausch die irrsinnigsten Ideen

Tretter, der vom Elternhaus SPD geprägt ist und sich heute selbst als „Alt-Links“ einordnet, möchte seiner eigenen Aussage nach dem Publikum keine Botschaft bringen, sondern – das sei ihm das Wichtigste – die Leute zum Lachen bringen. Den ersten Lacher des Abends erntete er mit der Bemerkung „ich war in den 80er Jahren an einem bayerischen Gymnasium, wer weiß, was über mich noch alles rauskommt“. Und weiter: „Im Vollrausch hatten wir die irrsinnigsten Ideen, die haben wir dann mit grenzenlosem Selbvertrauen durchgezogen und wenn’s schief ging, konnten wir uns an nichts mehr erinnern. Also heute würde ich sagen, ich war ein typischer CSU-ler“. Das sind seine typischen kleinen politischen Seitenhiebe und das Publikum weiß genau, wer gemeint ist.

Keiner weiß, was Sarah Wagenknecht will

Tretter ist aber auch einer, der von der heutigen Wokeness genervt ist – und nimmt sich da scherzhaft auf die Schippe. „Ich hab’ Kinder, das heißt, ich muss irgendwann einmal eine Frau sexuell angegangen haben. Und zwar so heftig, dass sie davon schwanger geworden ist. Das ist sogar genetisch nachweisbar“. Dann wieder nimmt er sich die politische Gegenwart vor. „Seit dieser Woche wissen wir, Rettung naht. Sarah Wagenknecht hat ihr Parteibuch an Die Linke zurückgegeben. Aber leider weiß keiner was sie eigentlich will, bei ihr ist ja alles drin, von der Wahlmonarchie bis zur Islamischen Republik“.

Lacher für Parodie auf Helmut Schmidt

Dann erzählt er von der schweren Zeit der Pandemie. Die letzten drei Jahre seien ein Albtraum gewesen, nicht nur wegen der Auftrittsverbote, sondern wegen der Stimmung. „Mein Beruf ist, Leute zum Lachen zu bringen. Aber wenn man über irgendetwas gelacht hat, kam gleich der Satz: weißt du eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist?“ Irgendwann habe sich das dann auch aufs Privatleben ausgewirkt: „Schatz wie wärs mit Sex? Ja weißt du eigentlich was auf den Intensivstationen los ist ....?“ Solche Witzchen lösten beim Publikum viel Heiterkeit aus. Tretter findet, Helmut Schmidt hätte die Coronakrise wesentlich souveräner gemeistert. Dann imitiert er, eine imaginäre Zigarette haltend, den Alt-Bundeskanzler: „Corona, meinen Damen und Herren, kommt aus China und geht in die Lunge. Zwei Faktoren, mit denen ich mich exzellent auskenne. Ich werde heute mit Professor Drosten, der bei mir Virologie studiert hat, die neue Strategie festlegen. Ein Lockdown ist überflüssig. Ich habe mit meinen Kollegen vom Robert-Koch-Institut bereits einen Impfstoff auf Basis von Menthol entwickelt“. Nicht nur diese Parodie sorgte für herzhaftes Lachen.

Shitstorm für Matthias Tretter auf X

Zwei Stunden lang spricht Tretter unzählige Themen an. Mal erzählt er von seinen Jugenderlebnissen in Franken, dann von der Besorgnis erregenden Wirtschaftslage oder den politischen Zuständen in China. Die Rede kommt natürlich auch auf Twitter (heute X) und wie hart er dort angegangen wird. „Am Smartphone fällt es eben leicht zu beleidigen. Es gibt einige Shitstorms gegen mich, aber ich habe noch keinen einzigen Sittenwächter erlebt, der mir was ins Gesicht gesagt hätte. Die ,Moral’ steigt eben proportional zur Feigheit. Ich glaube nicht, dass ein Hells Angel twittert wenn ihm etwas nicht passt“. Als am Schluss der Applaus im PiK nicht enden will, gibt es noch eine kleine Anekdote als Abschiedsgeschenk.