Max Raabe in Memmingen: Am Ende hatte wohl niemand mehr schlechte Laune

Max Raabe trat mit seinem Palast Orchester in der Memminger Stadthalle auf und präsentierte schlitzohrig Lieder über alle möglichen Aspekte menschlichen Daseins.

31.03.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Wer hat hier schlechte Laune? Sollte es im gut 950-köpfigen Publikum im großen Saal der Memminger Stadthalle auch missgelaunte Besucher gegeben haben, die diese von Max Raabe rhetorisch gemeinte Frage seines Pro-grammtitels anfangs ernsthaft bejaht hätten – am Ende des Konzerts hätte bei dieser Frage wohl niemand mehr die Hand gehoben. Was auch daran liegen mag, dass der jetzt 60-jährige Berliner Bariton und Leiter seines Palast Orchesters allein schon mit dieser Frage gute Laune macht, egal in welcher Gemütslage sich der Eine oder die Andere befunden haben mag. Ganz zu schweigen von den dargebotenen Liedern, eines launiger und humoriger als das andere.

Max Raabe in Memmingen: mit seinen gewieften Mitstreitern

Der Titel entstammt dem neuen Album von Max Raabe. Zusammen mit seinen zwölf gewieften Mitstreitern präsentiert er darauf stimmungsvoll flotte Songs, die jeden lächeln lassen. Statt des bestens in die Jahreszeit passenden, erotisch angehauchten Foxtrotts „Veronika, der Lenz ist da“ mit der Anspielung „Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst“ startete man jahreszeitlich deplatziert mit dem spätsommerlichen Song „Sommer“, der nie zu Ende gehen wollte. Was sie aber danach im Gepäck hatten, waren pikant gewürzte Lieder über alle möglichen Aspekte menschlichen Daseins. Vom Erblühen und Verwelken der Liebe oder von Irrungen und Wirrungen menschlicher wie auch tierischer Gefühlswelten.

Piekfein gekleidet und vielfach von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, gab der lässig grinsende Charmeur mit seinen Mannen um die wunderbar streichende Violinistin Cecilia Crisafulli herum ein imposantes Gruppenbild. Mit dem witzig-wort-spielerischen Schlager „Marie, Marie, ich bin verliebt in sie" (1931) aus der Endphase der Weimarer Ära begannen die Musiker, den Geist der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre zu be-schwören. Aber es ging auch in die weite Welt zum Río de la Plata. Die Bühne in grellhelles Grün getaucht, begibt sich ein aufgekratzt singendes Trio „Unter die Pinien von Argentinien". Dort „hab ich mich so in dich verliebt". Und „unter den Zypressen hab' ich mich vergessen". So ist es dann bei den Kakteen geschehen, dass „du meinen Kuss erwidert hast". Die Schlusstöne nur mehr schmachtend gehaucht.

Seine Hits schlitzohrig hinter-, mitunter tiefsinnig anmoderierend, kommt Max Raabe auch auf die Evolutionstheorie Charles Darwins zu sprechen. Er wartet mit der Behauptung auf: „Affe und Mensch sind direkt miteinander verwandt“. Mit dem Song „Mein Gorilla hat ‘ne Villa im Zoo“ untermalt der smarte Nostalgiker Darwins These in schmissig fetziger Weise. Instrumentalmusikalische Highlights gab es viele zu bewundern. Vor allem dann, wenn einzelne Musiker solistisch in Erscheinung traten. Beispielsweise mit einem dumpf wie eine Schiffssirene röhrenden Basssaxophon.