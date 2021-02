Mediziner mit Diplomatenrolle - aber ohne "Alfa-Mann"-Attitüde

Als Ärztlicher Direktor muss Professor Jens Stollfuss den Blick fürs große Ganze haben - und ein offenes Ohr für Kollegen. Was ihn zu diesem Spagat motiviert.

26.01.2021 | Stand: 17:01 Uhr

„Als Radiologe sitze ich ja oft genug allein in meinem dunklen Kämmerlein“, scherzt Professor Dr. Jens Stollfuss. Wenn sich der Chefarzt für Nuklearmedizin und Strahlendiagnostik Röntgenaufnahmen, Ergebnisse von Computertomographien (CT) oder Kernspintomographie (MRT) anschaut, kommt es darauf an, Feinheiten und kleinste Veränderungen im menschlichen Körper zu erkennen. Bei seiner neuen Aufgabe muss der 56-Jährige das große Ganze im Blick haben: Denn als Ärztlicher Direktor gehört er zur Klinikleitung am Memminger Krankenhaus.