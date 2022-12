Mehr Blumenwiesen statt versiegelte Flächen in Memmingen

Zahlreiche Teilnehmer diskutieren beim zweiten „Runden Tisch Artenvielfalt“ in Memmingen über verschiedene Maßnahmen für einen besseren Naturschutz.

17.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hatte gemeinsam mit Staatsminister und Stadtrat Klaus Holetschek jetzt zum zweiten „Runden Tisch Artenvielfalt“ ins Kolbe-Haus geladen. An dem Treffen nahmen neben Vertretern von Naturschutzverbänden, Obst- und Gartenbauvereinen, des Bauernverbands, der Schulen und weiteren Gruppierungen auch Mitglieder des Stadtrats und Beschäftigte der Stadt Memmingen teil. „Wir wollen darüber informieren, welche Maßnahmen seit dem ersten „Runden Tisch Artenvielfalt“ bereits umgesetzt wurden, welche in Arbeit und welche in der weiteren Planung sind“, sagte Schilder. Ebenso diente das Treffen zu einem Ideenaustausch in Sachen Naturschutz.

Minister Holetschek: Viele Naturschutz-Maßnahmen wurden bereits umgestzt

Holetschek stellte kurz dar, was sich in den vergangenen drei Jahren nach der Verabschiedung des Gesetzes zum „Volksbegehren Artenvielfalt“ für den Artenschutz getan hat. So seien von 140 Maßnahmen mittlerweile etwa 80 Prozent umgesetzt worden. Die restlichen 20 Prozent befinden sich laut dem Minister in Arbeit. Unter anderem sei die Umsetzung des Biotopverbunds erfolgreich angelaufen, ebenso das Programm „BioRegio 2030“, das als Schwerpunkt die Vermarktung ökologischer Produkte habe und die Ausweitung des ökologischen Anbaus vorantreibe. „Wir wollen das Thema Landwirtschaft und Ökologie verbinden und daraus ein Miteinander machen“, betonte Holetschek.

Insektenfreundliche LED-Beleuchtung in Memmingen

Felix Wigand, Leiter des im Sommer neu geschaffenen Amts „Umwelt und Klima“ bei der Stadt Memmingen, stellte Maßnahmen zum Artenschutz vor, die in Memmingen bereits umgesetzt wurden oder sich in der Planung befinden. So wird beispielsweise die Lichtverschmutzung durch die Umstellung auf insektenfreundliche LED-Beleuchtung mit geringem Streulicht und der Abschaltung der Akzentbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden ab 23 Uhr reduziert. Zudem werden im Waldgebiet Biberlebensräume geschaffen, der Totholzanteil erhöht und nahezu komplett auf Insektizide verzichtet. Städtische Grünflächen werden möglichst nur noch zweimal im Jahr gemäht und abgemagert, wodurch Blumenwiesen entstehen. Eine Begrünungssatzung ist derzeit in der Entwicklung, die Vorgaben zur Gestaltung unter anderem von Vorgärten macht, um zum Beispiel Steingärten zu verbieten. Bereits im Plenum wurde die Planung für ein Waldinformationszentrum im Memminger Stadtwald vorgestellt, das möglichst in den nächsten Jahren entstehen soll. Weiterhin soll das Stadtklimakonzept umgesetzt werden.

In der anschließenden Diskussion ging es unter anderem um die Versiegelung von Flächen durch neue Baugebiete. Der Wunsch nach freien Flächen steht dabei dem Bedarf nach neuen Wohnungen gegenüber. Die Nachverdichtung des Altbestandes war dabei eine Idee, ebenso wie der Vorschlag, mehr in die Höhe und die Tiefe zu bauen, um bei kleinerem Flächenverbrauch möglichst viele Wohnungen zu schaffen.