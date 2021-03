Mehrere Corona-Fälle an Schulen und Kitas im Unterallgäu

Im Landkreis Unterallgäu sind insgesamt zehn Einrichtungen betroffen, zwei davon mussten geschlossen werden. In Memmingen ist die Lage derzeit entspannter.

10.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Seit zweieinhalb Wochen haben die Grundschulen in der Region nach langer Corona-Pause wieder geöffnet. Mit Wechselunterricht arbeiten sie sich derzeit an ein Stück Schul-Normalität heran. Doch nun beschäftigen einige Corona-Fälle an Einrichtungen im Unterallgäu die Behörden. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, sind aktuell fünf Schulen sowie fünf Kindertagesstätten betroffen. Insgesamt gibt es über 20 bestätigte Fälle, darunter sowohl Schüler als auch Lehrer und Erzieher.

Betroffen sind laut Landratsamt im westlichen Landkreis die Grundschulen in Ottobeuren (ein Fall), Heimertingen (drei Fälle) und Legau (zwei Fälle). Hinzukommen die Kindertagesstätten in Legau (fünf Fälle), Holzgünz (zwei Fälle), Lautrach (drei Fälle), Ottobeuren (ein Fall) und Kettershausen (zwei Fälle). Wie viele Personen sich derzeit in Quarantäne befinden, konnte die Behörde nicht sagen. Geschlossen werden mussten demnach aber die Grundschule in Heimertingen und die Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Legau.

Kein Unterricht seit Montag in Heimertingen

An der Grundschule in Heimertingen findet seit Montag kein Unterricht mehr statt. Dort waren drei Mitglieder des Betreuungspersonals positiv getestet worden. Da sie aber weitgehend symptomfrei gewesen seien, sei nicht klar, wie viele Kinder betroffen sein könnten, erklärt Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner. Entsprechend sei die Nachverfolgung nicht mehr eindeutig möglich gewesen. Als Vorsichtsmaßnahme habe das Gesundheitsamt dringend dazu geraten, die Schule zu schließen. Nun würden alle Personen getestet.

Die übrigen betroffenen Grundschulen bleiben hingegen geöffnet. Wenn Quarantäne angeordnet wurde, gilt dies laut dem Landratsamt 14 Tage lang für alle Schüler, die gemeinsam mit dem positiv getesteten Schüler beziehungsweise der Lehrkraft Unterricht hatten. Ebenfalls in Quarantäne müssen alle Personen, die mit einem positiv getesteten Kind im selben Haushalt leben, erläutert Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler. Für die Familien der anderen Kinder gelte hingegen keine Quarantänepflicht.

Lesen Sie auch

Neuinfektionen in KE und KF Corona-Zahlen im Allgäu steigen: Das sind die Fälle im Juli in der Region

Reihentests in Legau

Besonders hart getroffen hat es die Gemeinde Legau. Gleich fünf Fälle hat es an der Kindertagesstätte „Arche Noah“ gegeben. Dort sind zwei Kinder und drei Betreuer erkrankt. Die Einrichtung musste daher geschlossen werden. Laut Bürgermeister Franz Abele findet am Donnerstag auf freiwilliger Basis ein Reihentest statt, um weitere Fälle ausschließen zu können. Die Eltern seien deswegen auch angeschrieben worden. Ausgangspunkt waren zwei Infektionen an der örtlichen Grundschule, die bei einem ebenfalls freiwilligen Test für Lehrer und Schüler zutage getreten seien. Dort befinden sich die jeweiligen Klassenkameraden in Quarantäne. Aus diesem Grund habe man auch andere örtliche Einrichtungen wie etwa die Kindertagesstätte kontaktiert. Im Zuge dessen seien fünf weitere Personen positiv getestet worden. „Da wir insgesamt acht Betreuer in Quarantäne schicken mussten, konnten wir den Betrieb der Kita nicht mehr aufrechterhalten.“ Ob und in welcher Form eine Notbetreuung angeboten werden könne, müsse noch geklärt werden, so der Rathauschef.

Ottobeurer Schulleiter: Hygieneplan funktioniert

Zwar befinden sich derzeit auch an der Ottobeurer Grundschule zehn Schüler in Quarantäne, da sich laut Rektor Franz Grabenbauer ein Mitschüler im privaten Bereich angesteckt hatte. An der Schule selbst habe sich aber seit Ausbruch des Corona-Virus im vergangenen Frühjahr noch kein Schüler infiziert. In den vergangenen Tagen seien 166 Kinder und 18 Lehrer freiwillig getestet worden. „Die Ergebnisse waren alle negativ.“ Dies sei Beweis dafür, dass der Hygieneplan funktioniert, erklärt Grabenbauer. Auch das Landratsamt betont, dass die Hygienepläne durchaus greifen. „Bei den Corona-Fällen in Schulen und Kitas handelt es sich jeweils um einzelne Fälle. Es gibt kein größeres Infektionsgeschehen in einer Einrichtung“, erklärt Pressesprecherin Sylvia Rustler. Über das Gesundheitsamt laufen derzeit anlassbezogene Reihentestungen ab, also zum Beispiel bei einem Corona-Fall. Die derzeit stattfindenden freiwilligen Reihentests für Schüler, Lehrer und Kindergartenpersonal werden laut Rustler von den Einrichtungen selbst organisiert.

An den Memminger Schulen gibt es aktuell keine Corona-Fälle. Lediglich im Hort an der Edith-Stein-Schule ist ein positiv getesteter Fall bekannt, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Daher ist eine Hortgruppe noch bis 12. März geschlossen.

Weitere aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie hier.