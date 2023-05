Meldungen über Füchse in den Dörfern nehmen im Unterallgäu zu

Der natürliche Lebensraum der Füchse ist normalerweise der Wald. In den vergangenen Jahren haben aber immer mehr Tiere ihren Lebensmittelpunkt in Siedlungsnähe verlagert. Unser rechtes Bild stammt von Jäger Anton Peter, der diese Jungfüchse in einem Unterallgäuer Waldstück entdeckt hat.