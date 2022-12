33-Jähriger fährt betrunken in Wildschutzzaun und verursacht einen Schaden von 20.000 Euro

Ein 33-Jähriger fiel einer Polizeistreife in Memmingen auf, weil sein Auto völlig demoliert war und Teile eines Zauns in der Front seines Wagens steckten.

18.12.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Ein 33-Jähriger ist betrunken mit dem Auto in einen Wildschutzzaun bei Memmingen gefahren. Wie die Polizei berichtet, fiel der Mann am Samstagmorgen einer Polizeistreife auf, weil sein Auto stark demoliert war und Teile eines Wildschutzzauns an der Front seines Wagens hingen.

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem nahmen die Beamten ihm seinen Führerschein ab. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Wildschutzzaun ist, ist noch nicht bekannt.

