61-Jähriger wirft seinem Kontrahenten eine Flasche an den Kopf

Im Laufe eines Streits in Memmingen hat ein 61-Jähriger mit einer Flasche um sich geworfen und damit einen Mann verletzt. Die Polizei ermittelt.

23.04.2021 | Stand: 14:18 Uhr

Mit einer Flasche hat ein 61-Jähriger einen Mann am Donnerstag verletzt. Zeugen riefen die Polizei am Abend zu einem Streit im Bereich des Erlenwegs in Memmingen. Dort stellte sich heraus, dass der 61-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann aneinandergeraten war.

Memmingen: 61-Jähriger bewirft Mann mit einer Flasche

Im Laufe des Streits warf der 61-Jährige seinem Kontrahenten laut Polizei eine Flasche an den Kopf. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu und musste im Klinikum Memmingen behandelt werden.

Die Polizei Memmingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletztung.

