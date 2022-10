Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall in Memmingen - Frau schwer verletzt

Am Montag hat es in Memmingen einen Fahrrad-Unfall gegeben, bei dem der 29-jährige Verursacher alkoholisiert war. Alles zum Unfallhergang

Von Allgäuer Zeitung

18.10.2022 | Stand: 15:19 Uhr

Am Montag, 17. Oktober, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall in der Straße Am Einlass in Memmingen zwischen einem 29-jährigen Radfahrer und einer 54-jährigen Radfahrerin. Der 29-Jährige soll laut Polizei unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Ein Alkoholtest erbrachte den Wert von 0,68 Promille.

