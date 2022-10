Fräulein Frida ist umgezogen

Der Geschenkladen ist jetzt in der Memminger Altstadt. Wo vorher eine Garage war, gibt es nun schöne Dinge zu kaufen. Aber das ist noch nicht alles.

28.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Fräulein Frida hat ihre hübschen Sachen gepackt und ist umgezogen: von der Memminger Bahnhofstraße mitten hinein in die Altstadt. Mit diesem Schritt hatte sie schon länger geliebäugelt – besser gesagt, die Inhaberinnen Brigitte Großmann und Christina Ringer, die den Geschenkladen mit dem eingängigen Namen vor sechseinhalb Jahren gegründet haben. Als die beiden dann in der Kuttelgasse 1 ein komplett neu saniertes Ladengeschäft entdeckt hatten, wurde es schnell konkret mit dem Wechsel.

Geschenkladen zieht in die Altstadt von Memmingen

Ihr Domizil hatte Fräulein Frida bis vor wenigen Wochen im Haus der Küche. Damit will Inhaber Andreas Reischmann demnächst ins Gewerbegebiet im Memminger Süden ziehen. „Das war der Auslöser für uns, konkret etwas zu suchen“, sagt Großmann. Gefunden haben sie dann das Passende in einem historischen Gebäude, das zu den bekanntesten in der Innenstadt zählt: im rückwärtigen Teil der ehemaligen Einhorn-Apotheke.

Ihr Besitzer Christian Reinwald hat das Haus in den letzten Jahren grundlegend saniert und dabei auch eine ehemalige Garage in einen Laden verwandelt. „Er hat sich über unsere Anfrage sehr gefreut, weil er sich genau so etwas für diesen Laden gewünscht hat“, erzählt Großmann.

Bei Fräulein Frida gibt es nachhaltige Produkte

Großmann ist gelernte Schauwerbegestalterin, Ringer Handelsassistentin, die beiden Fachfrauen haben ihre „Fräulein Frida Kreativ Manufaktur“ mit viel Liebe zum Detail eingerichtet – und mindestens ebenso viel Sorgfalt in ihr Sortiment gesteckt, das sie mit „schöne Dinge, die es nicht in jedem Laden gibt“ umschreiben. Dabei ist es ihnen wichtig, möglichst nachhaltige Produkte anzubieten, heuer verkaufen sie zum Beispiel erstmals Strickmützen, die in Deutschland produziert werden.

Brigitte Großmann, eine der beiden Inhaberinnen, im Geschenkeladen "Fräulein Frida" in der Kuttelgasse. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Entdecken lassen sich im immer wieder wechselnden Sortiment unter anderem Wohnaccessoires, Geschirr, Schmuck, Taschen, Postkarten, Stempel, Praktisches für Kinder und vieles mehr. Bald zieht Weihnachten ein.

Lesen Sie auch

Dieses neue Sportgeschäft hat in Marktoberdorf eröffnet Schaufensterbummel durch Marktoberdorf

Großmann und Ringer wollen, dass sich Kundinnen und Kunden wohl fühlen bei Fräulein Frida. Deshalb haben sie auch eine kleine Cafébar eingerichtet – ausgeschenkt werden aber nur heiße Getränke und Limonaden. Platz nehmen können die Gäste dabei an einem gemütlichen, großen Holztisch zwischen Blumentapeten.

Kindergeburtstag, Babyparty, Junggesellinnenabschied

Das ist zugleich der Platz, an dem einmal im Monat Do-it-Yourself-Workshops (DIY) stattfinden sollen. Auch Junggesellinnenabschiede, Freundinnen-Abende, Kindergeburtstage oder Babypartys können an diesem Tisch gebucht werden. „Außer unserem absoluten Klassiker Adventskranzbinden bieten wir Workshops wegen des Umzugs aber erst wieder ab Februar an“, schränkt Großmann ein.

Geöffnet ist Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 14 Uhr.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".