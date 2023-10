Warum die Leiterin des Stadtmuseums auch im Gericht gefragt ist

Ute Perlitz leitet seit 20 Jahren die Einrichtung im Hermansbau: von ihrem Wechsel von Thüringen nach Memmingen, ihren Marotten und ihrem besonderen Ehrenamt.

Ihr Latte macchiato wird kalt. Ute Perlitz kümmert das nicht. Denn gerade erzählt sie vom Stadtmuseum – davon, wie es über Jahre gewachsen ist und sich verändert hat. „Für mich ist es ein bisschen ,mein’ Museum geworden“, sagt sie: „Es ist schon so, dass mir jedes Stück und alles, was im Haus ist, ans Herz gewachsen ist.“ Damit ist eine andere Frage fast beantwortet: die, ob sie den Umzug von ihrer Heimat Thüringen nach Memmingen je bereut hat.

Nach der Wende kam der Neustart in Memmingen

Die Wende hatte das Aus für viele Betriebe der DDR gebracht und Perlitz’ Mann fand eine neue Stelle in Memmingen. Nach zwei Jahren Wochenend-Ehe packte auch Ute Perlitz im April 1995 ihre Koffer. „Das erste Jahr war schwer“, erinnert sich die 62-Jährige: „Das galt damals als Familienzusammenführung, deswegen durfte ich ein Jahr lang nicht arbeiten. Und weil wir leider keine Kinder haben, entstanden auch dadurch nicht gleich Kontakte.“ Und während sie es in der DDR als Normalität erlebt hatte, dass Frauen mit entsprechender Ausbildung Führungspositionen besetzten, nahm sie nun teils anderes wahr.

Bücher sind eine Leidenschaft von Ute Perlitz

In Ostalgie schwelgt Perlitz aber nicht: Hatte sie doch selbst manche Schwierigkeit überwinden und das ihr zunächst nicht erlaubte Abitur in der Abendschule nachholen müssen, ehe sie bis 1989 ihr Studium absolvieren konnte. Aus dem Mädchen aus Greiz, das Märchenbücher geliebt und Schmöker verschlungen hatte, wurde eine gelernte Buchbinderin und dann eine Diplom-Restauratorin für Buch und Papier, die zudem in Kunstgeschichte, Museums-, Bibliothek- und Archivwesen zuhause war.

Die Leidenschaft für Bücher ist geblieben – besonders für solche mit fühl- und tastbarer Historie, Ledereinband, Goldprägung oder Goldschnitt. Bis heute versetzt es Perlitz einen Schauer, wenn jemand einen Buchrücken mit roher Gewalt auseinanderdrückt und mit der Hand zu einer Ebene planiert. Und lieber verzichtet sie im Urlaubsgepäck auf anderes als auf ihre – natürlich gedruckte – Lektüre. Ein Lieblingsziel von Perlitz ist übrigens die Toskana: „Weil sie sehr viel Kunst und Kultur hat.“

Die Freundschaft aus Schultagen in Thüringen hält bis heute

Eine Antwort, die nicht überrascht – bei der Frau, die seit 2003 als Leiterin über das Stadtmuseum im Hermansbau wacht. Sie sagt: „Kultur gehört für mich auch ins alltägliche Leben.“ Das fängt bei Blumen im eigenen Heim an. Und auch privat pflegt und hütet Perlitz Dinge, die ihr wichtig sind: wie das handbemalte Porzellanservice ihrer Großtante, das sie zu besonderen Anlässen herausholt und selbst von Hand abspült: „Dann war ich es, wenn was kaputt geht.“ Wertvolle Freundschaften bedeuten ihr viel. „Ich finde, dass man heute oft viel zu schnell sagt: Das ist ein Freund. Ich bin damit vorsichtig, weil das für mich was ganz Besonderes ist.“ Mit einer Freundin aus Schultagen in Thüringen telefoniert sie regelmäßig, beide treffen sich jedes Jahr.

Im Stadtmuseum im Hermansbau packte Ute Perlitz überall mit an

Als Perlitz 1996 bei der Stadt Memmingen anfing, war ihre erste Station die Stadtbibliothek, ehe sie ans Museum wechselte. Dort war sie die erste Fachkraft seit längerer Zeit – und „Mädchen für alles“: von der Planung der Programme über Inventar, Depotüberwachung, Haushaltserstellung bis hin zum Kassendienst. Ganz zu Beginn arbeitete Perlitz noch als Restauratorin, etwa an alten Grafiken und Stadtansichten von Memmingen.

Akkuratesse begleitet sie auch im Alltag: Da liegen Stifte nach Größe geordnet auf dem Kassenband im Geschäft, Dinge werden farblich sortiert und wenn sie kocht, stehen alle Zutaten nach Rezeptreihenfolge bereit. „Ich kann damit Leute zur Verzweiflung bringen“, sagt die 62-Jährige und schmunzelt über sich selbst: „Es hat eben jeder so seine Marotte.“

Leiterin des Stadtmuseums engagiert sich als Schöffin am Landgericht

Vor dem Garten im heimischen Schwaighausen macht sie jedoch Halt. „Das ist ein echter Bauerngarten: An jeder Ecke blüht’s und wenn mal was nicht picobello ist, dann ist das halt so.“ Anders ist es bei Dingen, die sie selbst anpackt. Perlitz ist Vorsitzende der Frauengeschichtswerkstatt, engagiert sich in mehreren Vereinen, überdies im Holzgünzer Gemeinderat und als Schöffin am Landgericht. „Es ist interessant, wie raffiniert die Menschheit ist und wie gutgläubig oft die andere Seite.“ Ihr begegnen nicht nur Straftaten wie Betrug, sondern auch tragische Geschichten – etwa von Leben, die scheinbar unausweichlich in eine Drogenkarriere und in die Kriminalität geführt haben. Perlitz sieht sich nicht als Verfechterin von zu viel Härte. „Aber manchmal ist jemand an einem Punkt angekommen, wo etwas geschehen muss, damit sich was ändert.“ Das lässt sie nicht kalt: „Man überlegt nach einer Urteilsfindung schon mal, ob man alles richtig gemacht hat.“

Völlig im Moment ist Perlitz beim Wandern – gerne in luftiger Höhe, in ihrem eigenen Tempo. „Ich möchte ja die Natur genießen und man entdeckt immer wieder was.“ So wie bei einem Erlebnis in der Schweiz: „Auf dem Säntis habe ich zum ersten Mal einen Steinbock in freier Wildbahn gesehen. Das war etwas Erhabenes.“

