Kommen Lockerungen für Memmingens Gastronomie? OB Rothenbacher: Regeln zu streng

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher will die Regeln für Gastronomen in Memmingen lockern. Das soll den Gästen zugute kommen. Welche Änderungen die Stadt plant.

31.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Für Menschen, die gern die Memminger Gastronomie nutzen, könnte es bald gute Nachrichten geben. Die Stadt will nämlich Betreiberinnen und Betreibern von Restaurants, Kneipen, Imbissen, Eisdielen das Leben erleichtern. Das bestätigt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er hatte Vertreter der Memminger Gastronomie zu einem Frühstück ins Rathaus eingeladen. Ziel sei gewesen, zu erfahren, was Unternehmen aus diesem Bereich derzeit beschäftigt und was ihnen Sorgen bereitet. Die beiden Schwerpunkte dabei seien die Außenwerbung, also wie ein Betrieb vor seinen Türen für sich werben darf, und die Sondernutzungssatzung gewesen, in der unter anderem geregelt ist, wie viele Tische und Stühle ein gastronomischer Betrieb im Freien aufstellen darf. Die Satzung für Außenwerbung und die Sondernutzungssatzung werden derzeit überarbeitet.

Memmingen setzt Gastro-Regeln derzeit zu streng um - Rothenbacher verspricht Lockerungen

Regeln zu 120 Prozent umgesetzt: Viele Regeln seien in Memmingen zu 120 Prozent, also zu streng, umgesetzt worden. In der Stadt gebe es eine „gewachsene Tradition von konservativen Regeln“. Sie sollten künftig etwas liberaler und großzügiger gestaltet werden, sagt Rothenbacher. In diesem Sinne würden die Satzungen derzeit überprüft und überarbeitet. Allerdings werde es keinen Freifahrtschein geben, mit dem jeder alles dürfe. Und die Regeln würden sich auch nicht im rechtlichen Graubereich bewegen. So werde es also auch künftig sicher Wünsche von Gastronomen geben, die die Stadt ablehnen müsse.

Kein Alkohol ohne Toilette: Beispielsweise dürfe auch weiterhin kein Alkohol ausgeschenkt werden, wenn der Betrieb keine Toiletten für seine Gäste habe. Andererseits wolle die Stadt ihren Ermessensspielraum nutzen. „Muss die Toilette wirklich barrierefrei sein?“ Ein entsprechender Umbau könnte für den Betreiber, die Betreiberin teuer werden. Deshalb müsse geschaut werden, ob es nicht eine andere Lösung gibt. Die Stadt wolle ihren „Ermessensspielraum aktiv nutzen“.

Regeln in Memmingen nicht einheitlich geregelt - Das fordern die Gastronomen

Sonnenschirme: An einer Stelle der Stadt seien Sonnenschirme mit Aufdruck eines Markennamens, eines Logos, etwa dem einer Brauerei, verboten, an einer anderen Stelle erlaubt. „Das wurde nicht einheitlich gehandhabt in der Stadt“, sagt der OB. Das soll nun anders werden. Wichtig sei, dass die Schirme gut aussehen und sich ins Stadtbild fügen. Ob darauf ein Markennamen zu lesen ist, davon dürfe es nicht abhängen.

Mehr Tische und Stühle vor der Gaststätte: Eine Frage während des Treffens sei laut Jan Rothenbacher gewesen, ob Tische und Stühle auch auf Flächen aufgestellt werden dürfen, die nicht direkt vor dem Lokal sind. Am Marktplatz etwa gebe es einen Gastrobetrieb, der gern auch die Fläche seines Nachbarn nutzen würde, wenn der am Abend sein Geschäft schließt. Dann würde sich das Geschäft im Sommer mehr lohnen. „Das wäre theoretisch möglich“, sagt der Oberbürgermeister. Dies werde nun geprüft.

Blumenkübel am Stadtbach: Ein weiteres Thema während des Frühstücks seien Blumenkübel am Stadtbach gewesen, die sich einige Anlieger wünschten. Jan Rothenbacher findet, dass solche Kübel grundsätzlich aufgestellt werden können. Die Verwaltung werde dazu mit Anliegern sprechen. So könne die Stadt beispielsweise die Kübel stellen, die Pflege und das Gießen aber könne sie nicht leisten. Das könnten vielleicht die Anlieger übernehmen.

Sperrstunde in Memmingen - Wird sie aufgehoben? Stadt will Regelung prüfen

Sperrstunde: Bisher müssen gastronomische Betriebe um 23 Uhr schließen. Manche Betreiber würden gern länger geöffnet haben, was in anderen Teilen Bayerns erlaubt ist. Ist das möglich? Auch das müsse nun geprüft werden.

Sperrstunde am Fischertagsvorabend: Im vergangenen Jahr mussten Gaststätten um 3 Uhr schließen. Dieses Jahr gilt für sie die allgemeine gesetzliche Sperrzeit von 5 bis 6 Uhr, sagt der OB. Im Außenbereich dürfen sie bis 1 Uhr bewirten, wenn sie dies beantragen.

Gute Ansätze, aber ...: Es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen, sagt Maik Schindler von der Blauen Traube, der an dem Frühstück teilgenommen hat. Er freut sich, dass der OB die Gastronomie anhöre. „Das ist sehr lobenswert.“ Die Ansätze seien gut. Aber: Satzungsänderungen müssten vom Stadtrat abgesegnet werden. Und ob der das mache? Schindler und seine Kollegin Anita Mainusch hoffen es.

Weniger Bürokratie: ... wünschen sich die beiden. Zum Beispiel muss die Außenfläche für Stühle und Tische jedes Jahr neu bei der Stadt angemeldet werden. Dieses aufwendige Vorgehen stamme aus der Coronazeit. Eine einmalige Anmeldung wäre doch ausreichend.