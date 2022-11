Memmingen: Beleuchtung beim Bahnweg, Ein-Euro-Busticket?

Der Memminger Seniorenbeirat hat so manchen Wunsch und auch Forderungen. Welche Chancen die Anträge haben.

Bei der jüngsten Zusammenkunft des Seniorenbeirats der Stadt Memmingen ging es neben Straßenbeleuchtung auch um die Werbe- beziehungsweise Gastroflächen rund um den Marktplatz. Außerdem berichtete Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, welche die Sitzung stellvertretend für Oberbürgermeister Manfred Schilder leitete, über den Sachstand zum „Ein-Euro-Ticket“ für Senioren im Stadtverkehr. Dass die Stadt Memmingen beim Einsparen von Energie Ernst macht, wurde schon vor Sitzungsbeginn klar: „Ganz schön frisch hier“, raunten sich zwei Senioren gegenseitig zu.

Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung

Zunächst ging es dann um den Antrag, eine Straßenbeleuchtung am Bahnweg zwischen der Bodensee- und der Stadtweiherstraße zu installieren. Dazu wurde eine Stellungnahme von Urs Keil, Leiter des Memminger Tiefbauamts, verlesen. Demnach stünden in diesem Jahr keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung. Außerdem widerspreche eine solche „Wunschbeleuchtung“ der aktuellen Klimadiskussion.

An diesem Begriff störte sich Beiratsmitglied Manfred Bretzel: Es handele sich nicht um eine Wunschbeleuchtung. Vielmehr sei es auf dem Weg nachts dunkel und gefährlich. Eine Frau sei schon gestürzt. Wolfgang Proksch von der Seniorenfachstelle der Stadt Memmingen berichtete, dass die in diesem Bereich geplante S-Bahn-Haltestelle nun etwas weiter nördlich, etwa auf Höhe der Stadionhalle verwirklicht werden soll. Unabhängig davon aber werde die Beleuchtung kommen, wenn die benötigten Mittel 2023 bereitgestellt würden. Mit dem eindringlichen Appell der Beiratsmitglieder, der Stadtrat möge „dem Antrag gewogen sein“, wurde zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen.

Ein-Euro-Ticket für Senioren

„Wir müssen schauen, wie wir das hinbekommen“, sagte Böckh, als es um den Sachstand zum „Ein-Euro-Ticket für Senioren und Seniorinnen“ im Memminger Stadtbusverkehr ging. Aus einer Stellungnahme des Kämmerers Gunther Füßle zitierte Böckh, dass die Haushaltslage 2023 voraussichtlich so dramatisch sei, wie seit Jahren nicht mehr. Explodierende Energie- und Personalkosten gingen einher mit stagnierenden oder rückläufigen Einnahmen. Jan Kutschik, Leiter des städtischen Amts für den ÖPNV, ließ ausrichten, dass beim Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) derzeit verschiedene Modelle der „Tarifoptimierung“ abgestimmt würden.

Aktuell würden ein Tages-, ein Jahres- sowie ein Job-Ticket diskutiert. Die Finanzierbarkeit sei jedoch noch nicht abschließend geklärt. Böckh: „Es besteht noch keine Vorstellung davon, wie die Preisgestaltung beim ÖPNV künftig aussehen könnte.“ In einem weiteren Antrag bat der Seniorenbeirat um die „Kontrolle und Behebung der zweckwidrigen Nutzung der Gehwegplatten“ im Bereich der Ulmer Straße, auf dem Marktplatz und in der Zangmeisterstraße. Beiratsmitglied Walter Röllig erläuterte hierzu, dass die in den 1980er Jahren mit finanziellem Mehraufwand angelegten Plattenwege, die Personen mit einem Rollator oder Rollstuhlfahrern ein erleichtertes Fortkommen ermöglichen sollen, immer wieder mit Werbetafeln sowie Kleiderständern der Einzelhändler oder mit Stühlen und Tischen der Gastronomie zugestellt seien. Man bitte darum, eine solche Ausdehnung zu kontrollieren und einzuschränken.

Thema nochmal angehen

Sozial-Referatsleiter Jörg Haldenmayr fand es gut, dass der Antrag des Seniorenbeirats ein Angebot zum Kompromiss beinhalte. Böckh zum gleichen Thema: „Wir haben in der Vergangenheit bewusst Spielraum gelassen.“ Es mache aber wenig Sinn, jetzt, wo die dunklere Jahreszeit komme, noch tätig zu werden. „Bevor 2023 die Sommersaison beginnt, muss man das Thema nochmals angehen.“

