Fake-Wohnungsanzeige in Memmingen - Polizei ermittelt

Eine Frau hat der Polizei eine falsche Wohnungsanzeige in Memmingen gemeldet. Mit dieser Masche versuchen Betrüger über verschiedene Wege, an Geld zu gelangen.

19.02.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Eine Frau hat der Polizei am Freitag eine falsche Wohnungsanzeige für eine angebliche Wohnung in Memmingen gemeldet. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, hatte die Frau Kontakt zu einem angeblichen Anbieter einer Mietwohnung. Mit der Zeit stellte die Frau allerdings Unstimmigkeiten fest.

Fake-Wohnungsanzeige in Memmingen: Frau wird misstrauisch

So war der angegebene Name in der Annonce ein anderer, als der in der E-Mail-Adresse, mit der sie Kontakt hatte. Außerdem sahen die Bilder in der Anzeige nicht so aus wie die Wohnung und die Umgebung vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Täter mit falschen Personalien versuchte, eine nicht existente Mietwohnung anzubieten, um so an Geld zu gelangen, zum Beispiel durch Bezahlen einer Kaution.

Die Polizei appelliert daran, bei der Wohnungssuche auf ähnliche Fälle zu achten. Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen, überweisen Sie kein Geld, ohne sich vorher vergewissert zu haben, dass kein Betrug vorliegt. Die Polizei Mindelheim ermittelt nun in diesem Fall wegen versuchten Betruges und Fälschung beweiserheblicher Daten.

Lesen Sie auch: Zu gut, um wahr zu sein: So erkennen Sie Betrug mit falschen Immobilienanzeigen im Internet

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch