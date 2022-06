Betrunkener 17-Jähriger klaut Auto in Memmingen - Besitzer will ihn noch aufhalten

In Memmingen hat ein betrunkener 17-Jähriger ein Auto geklaut. Der Autobesitzer wollte den Jugendlichen noch stoppen und wurde von dem Auto mitgeschleift.

Am Mittwoch hat ein betrunkener 17-Jähriger in Memmingen ein Auto geklaut. Wie die Polizei berichtet, ist ein 67-Jähriger gegen 13.55 Uhr mit seinem 39-jährigen Sohn zum Einkaufen zu einem Getränkemarkt im Bereich der Münchner Straße in Memmingen gefahren.

Memmingen: Betrunkener 17-Jähriger klaut Auto an Getränkemarkt

Während sein Sohn in den Laden ging, wartete der 67-Jährige zunächst neben seinem Auto. Weil es so warm war, ging er kurze Zeit später in den klimatisierten Vorraum des Getränkemarkts. Dabei ließ er den Schlüssel seines Autos im Wagen zurück.

Im Vorraum beobachtete der Rentner dann, wie sich sein Auto aus der Parklücke bewegte. Der Mann eilte zu seinem Auto zurück. Dabei erkannte er, dass jemand offensichtlich versuchte, sein Auto zu klauen. Er wollte den Dieb aufhalten und beugte sich in das offene Beifahrerfenster. Der Dieb beschleunigte dann allerdings, um zu flüchten. Dadurch wurde der 67-Jährige aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt.

Auto-Diebstahl in Memmingen: Wer kann Hinweise geben?

Der erst 17-jährige und offenbar betrunkene Dieb fuhr anschließend weiter und krachte nur wenige Meter weiter auf das vorausfahrende Auto einer 52-Jährigen. Auch nach diesem Vorfall fuhr er ohne anzuhalten weiter.

Bei dem geklauten Auto handelt es sich um einen blauen Skoda Ocatvia älteren Baujahres mit Memminger Kennzeichen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach Fahrzeug und Täter blieben bislang ergebnislos. Laut Polizei ist der Täter grundsätzlich bekannt. Die Kripo Memmingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

