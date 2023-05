„Memmingen blüht“ lockt in die Innenstadt von Memmingen

Die Großveranstaltung geht am 13. Mai in der Memminger Innenstadt über die Bühne. Der Einkaufs- und Familientag im Zentrum bietet ein vielfältiges Programm.

10.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Am Muttertagswochenende ist es wieder soweit: „ Memmingen blüht“ findet als Einkaufs- und Familientag in der Memminger Innenstadt statt.

Der Verein Stadtmarketing Memmingen lädt am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 18 Uhr alle Besucherinnen und Besucher aus Memmingen und dem Umland zum Staunen, Bummeln und Entdecken ein. „Erleben Sie das unverwechselbare Flair der Altstadt, das lebendige Markttreiben entlang der Straßen und genießen Sie einen abwechslungsreichen und unvergesslichen Tag in Memmingen“, lockt Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins.

Memmingen blüht 2023: Das ist in der Innenstadt geboten

Immer am Samstag vor Muttertag verwandelt sich die Memminger Innenstadt in einen bunten Frühlingsmarkt für Jung und Alt. Ein vielfältiger Händlermarkt, bunte Blumen, Topf- und Gartenpflanzen, die neuesten Fahrzeugmodelle samt Beratung lokaler Autohäuser, frühlingshafte Angebote und Aktionen in und vor den Geschäften, der Bio-, Bauern- und Handwerkermarkt mit heimischen Produkten, ein unterhaltsames Showprogramm von und mit Künstlern und Akteuren aus der Region und jede Menge Geschenkideen rund um den bevorstehenden Muttertag erwarten die Besucher.

„All das zeichnet seit vielen Jahren unseren großen Einkaufs- und Familientag aus“, sagt Hermann Oßwald und ergänzt dazu weiter: „Ganz besonders freue ich mich auf die feierliche Eröffnung der Veranstaltung auf der großen Showbühne am Hallhof und auf unsere neue Blumenkönigin Alina I.“

Das Programm bei „Memmingen blüht“ am 13. Mai:

Kunsthandwerkermarkt: Kreatives für Haus und Garten, viele Geschenkideen für den Muttertag von der Maximilianstraße über den Schweizerberg bis hin zum Westertorplatz.

Kreatives für Haus und Garten, viele Geschenkideen für den Muttertag von der Maximilianstraße über den Schweizerberg bis hin zum Westertorplatz. Hallhof: Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm des Stadtmarketings Memmingen, Claudia Flemming präsentiert am Hallhof Künstler und Akteure aus der Region. Für die Bewirtung sorgen die Stadtbachhexen Memmingen 1996 und der CVJM Allgäu.

Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm des Stadtmarketings Memmingen, Claudia Flemming präsentiert am Hallhof Künstler und Akteure aus der Region. Für die Bewirtung sorgen die Stadtbachhexen Memmingen 1996 und der CVJM Allgäu. Bio-, Bauern- und Handwerkermarkt: Die Lokale Agenda 21 organisiert auf dem Schrannenplatz einen Markt mit heimischen und regionalen Produkten. Es gibt eine Showbühne mit buntem Unterhaltungsprogramm.

Die Lokale Agenda 21 organisiert auf dem Schrannenplatz einen Markt mit heimischen und regionalen Produkten. Es gibt eine Showbühne mit buntem Unterhaltungsprogramm. Buntes Frühlingsfest: Die Himmlischen Teufel des TV Memmingen 1859 präsentieren im Atrium am unteren Westertorplatz ein Vereins- und Showprogramm mit Tanz- und Musikdarbietungen sowie Informationen rund um den Verein. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Elferrates des TV Memmingen 1859.

Die Himmlischen Teufel des TV Memmingen 1859 präsentieren im Atrium am unteren Westertorplatz ein Vereins- und Showprogramm mit Tanz- und Musikdarbietungen sowie Informationen rund um den Verein. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Elferrates des TV Memmingen 1859. Autoschau: Präsentation der neuesten Automodelle und Beratung durch zahlreiche lokale Autohäuser am Hallhof und Schweizerberg.

Präsentation der neuesten Automodelle und Beratung durch zahlreiche lokale Autohäuser am Hallhof und Schweizerberg. Viertes Moped- und Motorrad-Oldtimertreffen: Der Verein „Allgeier 50ccm“ zeigt Fahrzeuge auf dem Schmiedplatz und in der hinteren Maximilianstraße. Für die Bewirtung sorgt das Memminger Tierheim.

Der Verein „Allgeier 50ccm“ zeigt Fahrzeuge auf dem Schmiedplatz und in der hinteren Maximilianstraße. Memminger Hilfsorganisationen: Das Bayerische Rote Kreuz hat einen Sanitätsstützpunkt und Glückshafen am Hallhof. Die Memminger Feuerwehr zeigt Brandschutz-Vorführungen und bietet Mitmachaktionen sowie eine Fahrzeug- und Technikausstellung. Zudem stehen sie für Gespräche zur Verfügung und geben Informationen rund um die Feuerwehrarbeit. Die IG Alte Memminger Feuerwehrfahrzeuge präsentiert historische Feuerwehrfahrzeuge und eine alte historische Feuerwehrspritze; das Technische Hilfswerk gibt Informationen rund um die Arbeit des Ortsverbands in Memmingen.

Das Bayerische Rote Kreuz hat einen Sanitätsstützpunkt und Glückshafen am Hallhof. Die Memminger Feuerwehr zeigt Brandschutz-Vorführungen und bietet Mitmachaktionen sowie eine Fahrzeug- und Technikausstellung. Zudem stehen sie für Gespräche zur Verfügung und geben Informationen rund um die Feuerwehrarbeit. Die IG Alte Memminger Feuerwehrfahrzeuge präsentiert historische Feuerwehrfahrzeuge und eine alte historische Feuerwehrspritze; das Technische Hilfswerk gibt Informationen rund um die Arbeit des Ortsverbands in Memmingen. Weitere Angebote & Aktionen: Umzug „Geleit der Blumenkönigin“ und Krönungszeremonie der neuen Memminger Blumenkönigin Alina I., die Wegwarte Frühlingshafte Aktionen in und vor den Geschäften Frische Blumen und Dekoartikel auf dem Weinmarkt Zahlreiche Infostände am Theaterplatz Imbiss und Getränke



Kostenloser Park & Ride-Service in die Innenstadt: Besucherinnen und Besucher können von 10 bis 18 Uhr im 30-Minuten-Takt kostenlos in die Memminger Innenstadt fahren – vom Parkplatz der Firma Magnet-Schultz bis Bismarckschule (Haltestelle Süd) und von der Firma Pfeifer bis Bismarckschule (Haltestelle Nord).