Memmingen Corona-Abitur 2021: Die verrufenen Jahrgänge

12.05.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Irgendwann wird ein Personaler an seinem Schreibtisch Bewerbungsunterlagen sichten und feststellen: Oh je, ein Abitur von 2020 oder 2021. Die Corona-Jahrgänge. Ein Jahr Pandemie – und den Schülerinnen und Schülern wird attestiert, sie hätten Wissenslücken und würden den Anforderungen nicht gerecht werden. Es ist wahr –Schüler haben an diesen Zeiten wesentlich heftiger zu knabbern als der Otto-normal-Abiturient vergangener Jahre.

Die Umgewöhnung auf den Distanz unterricht war – und ist – für Schüler und für Lehrer eine Herausforderung, beispielsweise durch schlechten Internetanschluss und manchmal fehlende Digitalkompetenz der Lehrer. Zudem wird den Schülern wesentlich mehr Eigenintiative abverlangt, weil sie ihren Lernalltag zum Großteil allein organisieren müssen. Das gelingt nicht allen.

Die Motivation ist ausschlaggebend

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber leider auch ein sehr geselliges. Wer kann es dem ein oder anderen Schüler verdenken, dass er nach stundenlangem, einsamen Bildschirmstarren entnervt aufgibt. Reines Wissen kann, wenn die Motivation von Lehrendem und Lernendem noch vorhanden ist, mit einem ausgearbeiteten Digitalkonzept sicherlich vermittelt werden. Ob und in wieweit also diese Abschlussjahrgänge von Wissenslücken betroffen sind, hängt wahrscheinlich sehr von der eigenen Motivation (und der Arbeit der Lehrkräfte) ab. Man kann also nicht pauschal unterstellen, diese Schüler hätten generell gravierenden Wissensmangel.

Wenn nun also eine Bewerbung mit einem Corona-Abitur auf dem Tisch eines Personalers liegt, sollte er die Schüler nicht nach möglichen Wissenslücken beurteilen – lieber ihr Durchhaltevermögen, die allgemeine Hochschulreife trotz erschwerter Umstände zu schaffen, bewundern. Respekt, liebe Schüler und Lehrer! Mindestens in den Kompetenzen digitales Lernen und Flexibilität seid Ihr nun gezwungenermaßen die Spezialisten.

