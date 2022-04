Die Ortsmitte von Steinheim ist eingeschränkt befahrbar

Hier werden Teile des Gehwegs saniert. Eine Umleitung ist eingerichtet.

07.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Ortsmitte Steinheims ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Teile der Egelseer Straße sowie des Unteren Buxheimer Wegs sind gesperrt. Dort finden im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes Sanierungsarbeiten an den Gehwegen statt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 14. April andauern.

Im Stadtteil Memmingens laufen die Arbeiten

Die Arbeiten an den Gehwegabschnitten gehören zu den Fahrbahnsanierungsmaßnahmen, die an entsprechenden Gehwegen und Straßenabschnitten im Stadtgebiet permanent zur Erhaltung erledigt werden, so die Stadt Memmingen auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Arbeiten laufen auch im Bereich des Unteren Buxheimer Wegs. Bild: Maike Scholz

Konkret heißt das, dass die oberste Asphaltdeckschicht für die Sanierung der Gehwegabschnitte abgefräst und dann erneuert wird. Die Kosten für die Sanierung dieser Gehwegabschnitte werden sich auf 35.000 Euro belaufen.

Diese Umleitung ist eingerichtet

Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle ist laut der Memminger Stadtverwaltung frei. Eine Umleitung ist ausgeschildert und verläuft laut Stadtverwaltung über die Heimertinger Straße – St2031 – MM30 Europastraße – Egelseer Straße.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch