Mit der Flex herausgeschnitten: Unbekannter stiehlt Katalysator aus Auto

In Memmingen hat eine unbekannte Person einen Katalysator aus einem parkenden Auto geschnitten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

26.04.2022 | Stand: 14:33 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine unbekannte Person in Memmingen den eingebauten Katalysator aus einem parkenden Auto gestohlen. Der Wagen war in der Blattgasse geparkt. Der unbekannte Täter benutzte laut Angaben der Polizei einen Winkelschleifer (umgangssprachlich Flex) um den Katalysator herauszuschneiden.

Katalysator aus Auto gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei Memmingen bitten Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blattergasse gesehen haben, sich unter folgender Nummer zu melden: (08331) 100-0.

