Immer noch weniger Kunden in der Memminger Innenstadt als 2019

Wie die Zahl der Besucher und Kunden in der Memminger Innenstadt erhöht werden kann, unter anderem darum ging es in der Versammlung des Vereins Stadtmarketing.

03.04.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Die Frequenz in der Memminger Innenstadt ist immer noch geringer als im Jahr 2019, so das Fazit der Mitgliederversammlung des Vereins Stadtmarketing Memmingen, die bei Intersport Aksamit stattfand. Um die Attraktivität des stationären Handels kümmern sich aktuell 160 angeschlossene Mitgliedsbetriebe, 15 mehr als im vergangenen Jahr. Darunter sind, wie der erste Vorsitzende Hermann Oßwald, Geschäftsführer des Mode- und Sporthauses Reischmann, berichtete, neben Unternehmen und städtischen Einzelhändlern auch unterstützende Privatpersonen.

Stadtmarketing Memmingen: Höherer Mitgliedsbeitrag

Seit 25 Jahren sei der Mitgliedsbeitrag des Vereins nicht mehr erhöht worden. Über dessen Anpassung in Höhe von sieben Prozent stimmten die Mitglieder aktuell mit klarer Mehrheit per Akklamation ab. Mit dem neuen Corporate Design, dem orangefarbenen Logo „mm“ und dem Schriftzug „Memmingen erleben“ will der städtische Verein Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Industrie am Standort bestmöglich positionieren. Dazu gehören auch Feste und Veranstaltungen im öffentlichen Raum. „Diese können wir nur gemeinsam stemmen“, wie Vorsitzender Oßwald appellierte. Lesen Sie auch: Wie Karstadt Memmingen modernisiert werden könnte - Ein Blick in die Modell-Filiale

Damit blickte er noch einmal auf die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück: „Memmingen blüht“ zog nach zweijähriger Pause wieder Tausende von nah und fern in die Innenstadt. „Wir sind auf das Umland angewiesen. Gerade bei unseren Events haben wir ein großes Einzugsgebiet“, sagte Oßwald. Obwohl bei manchen Händlern an diesen besonderen Tagen nicht mehr als sonst in der Kasse sei, tragen diese zum kommunalen Marketing der Stadt bei.

Die Vernetzung mit der Stadtverwaltung, unter anderem mit dem Tourismusamt, helfe weiterführend, das positive Image von Memmingen nach außen zu tragen.

Stadtfest Memmingen 2023: Eine Stunde länger geöffnet

Auch das letztjährige Stadtfest sei erfolgreich gewesen. In Absprache mit den kommunalen Behörden kann das kommende Fest jetzt eine Stunde länger laufen, nämlich bis 0 Uhr. „Aufgrund der instabilen Wetterlage musste das letztjährige Weinfest abgesagt werden“, wie Oswald sagte. Er ging auf die oft geübte Kritik ein, die das Stadtmarketing dafür geerntet habe: „Eine Absage wird nie leichtfertig getroffen“.

Besondere Aktionen wie die Losaktion des Weihnachtswichtelns, an dem sich 60 Betriebe beteiligten, die 2800 verkauften Exemplare des Hausaufgabenhefts „Memmler“ und die „Altstadtgutscheine“ hätten auf der Beliebtheitsskala zugenommen. Mit Unterstützung der Stadt konnten 2500 Parkscheine „30 Minuten kostenlos Parken“ zum Valentinstag verteilt werden. Erfolgreich sei auch der neu eingeführte Rundgang bei „Kunst im Geschäft“ gewesen, der weitergeführt werden soll. Lesen Sie auch: Warum Karstadt in Memmingen erhalten bleibt - und Galeria Kaufhof in Kempten nicht

Instagram-Kanal des Stadtmarketings

Viele digitale Follower und präsente Kunden für den Einzelhandel: Das wünscht sich der Verein in der Zukunft auch für seinen Auftritt auf der Online-Fotoplattform Instagram. Michael Schönleber, Geschäftsführer des Autohauses Verderame, stellte den neuen Social-Media-Account vor. Manfred Lescovs, Teleshop, kündigte die aktualisierte Homepage an, die voraussichtlich Ende April ans Netz gehe. Mitglieder erhalten hier, wie Lescovs erklärte, ein kostenloses digitales Schaufenster, um die Kunden online über Öffnungszeiten und Aktionen zu informieren. Den Kassenbericht stellte Michael Karrer von der Sparkasse vor. Die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig.

Stadtmarketing-Termine 2023: Memmingen blüht: 13. Mai. Stadtfest: 17. Juni oder 24. Juni. Weinfest: 9. September. Einkaufen im Lichterglanz: 1. Dezember.