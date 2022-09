Wie steht es um Memmingens Innenstadt? Was muss verändert werden? Das haben wir die Vertreter aller Einwohner gefragt, deren Aufgabe die Stadt-Entwicklung ist.

18.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Einzelhandel, Leerstände, Attraktivität und Entwicklung. Wie geht es Memmingens Innenstadt und was muss für sie getan werden? Alle neun Parteien, die in dem städtischen Gremium vertreten sind, haben uns geantwortet. Die Fraktionen listen wir in der Reihenfolge des Stimmenanteils nach der jüngsten Kommunalwahl auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.