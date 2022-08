Zustieg untersagt - Mann darf ohne Maske nicht in den Bus und attackiert den Fahrer

Ein Busfahrer in Memmingen hat einem Fahrgast am Montagmittag die Mitfahrt verweigert, weil dieser keine Maske trug. Daraufhin eskaliert die Situation.

09.08.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Bespuckt und beleidigt: Am Montagmittag ist es am Omnibusbahnhof in Memmingen zu einem Streit zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer gekommen. Nach Polizeiangaben verweigerte der Fahrer dem 56-Jährigen den Zustieg, weil dieser keine Maske trug. Der Mann spuckte daraufhin gegen die Schutzscheibe des Fahrerhauses, beleidigte den Busfahrer und schlug nach ihm.

Weil er keine Maske trägt: 56-Jähriger in Memmingen darf nicht in Bus

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung gegen den 56-Jährigen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".