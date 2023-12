Nachts um vier Uhr im Bett geraucht - Feuerwehr-Einsatz in Memminger Innenstadt

Starker Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Memminger Innenstadt heute Nacht. Ein Mann hatte im Bett geraucht. Schlimmeres wurde gerade noch verhindert.

06.12.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Der Alarm bei der Feuerwehr Memmingen ging um kurz nach vier Uhr heute Morgen (6.12.2023) ein. Aus einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt wurde starker Rauch gemeldet.

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt, hatte ein Bewohner in seinem Bett geraucht und dann die noch glimmende Zigarette auf den Nachttisch gelegt. Dort stand laut Polizei eine Küchenrolle, die Feuer fing.

Glücklicherweise wachte der Mann auf, nahm die brennende Küchenrolle und warf sie aus dem Fenster.

Die Feuerwehr Memmingen musste lediglich noch die Räumlichkeiten entlüften. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Feuerwehreinsatz in Bad Grönenbach: Brand in Gewächshaus

Kurz zuvor in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste die Feuerwehr in der Region bereits in Bad Grönenbach ausrücken. Gegen 0.30 Uhr wurde ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses gemeldet. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Bad Grönenbacher Feuerwehr ein in Brand geratenes Gewächshaus ablöschen.

Als Brandursache werden aktuell zwei im Gewächshaus aufgestellte Kerzen vermutet. Der entstandene Schaden beträgt rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

In beiden Fällen waren die Feuerwehren, mehrere Rettungswagenbesatzungen sowie die Polizei Memmingen im Einsatz.