Memminger Hallenbad wegen Freibad-Abriss das ganze Jahr über geöffnet

25.07.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Das Memminger Freibad ist bekanntlich Geschichte. Es wurde im Frühjahr abgerissen, um Platz für ein neues Kombibad zu schaffen. Dessen Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Bis dahin bleibt das Hallenbad fast das ganze Jahr über geöffnet, um den Bürgern weiterhin eine Möglichkeit zum Schwimmen und Platschen zu bieten.

Aber wie viele Menschen nutzen dieses Angebot überhaupt im Sommer, wenn die Temperaturen gerne mal die 25- oder gar die 30-Grad-Marke knacken? Schließlich kann die große Fensterfront des Hallenbads nicht einfach geöffnet werden.

An sonnigen Tagen ist wenig los im Hallenbad Memmingen

„An sonnigen Tagen ist natürlich weniger los im Hallenbad“, sagt Jürgen Schäle auf Anfrage unserer Redaktion. Denn durch die Sonneneinstrahlung über die großen Fenster wird es laut dem Memminger Sportamtsleiter recht warm in der Schwimmhalle. Dort beträgt die Lufttemperatur in der Regel 29 und die Wassertemperatur 28 Grad.

Diese Temperaturen tagesaktuell an das herrschende Wetter anzupassen, geht laut Schäle nicht. Zum einen würde das viel zu lange dauern, zum anderen würde dadurch der Energieverbrauch stark ansteigen. Das wäre also wenig sinnvoll.

Die Stadt Memmingen kann keine Auskunft über Besucherzahlen geben

Was die aktuellen Besucherzahlen im Hallenbad seit Mitte Mai anbelangt – also seit dem Zeitpunkt, an dem das Freibad für gewöhnlich öffnete – kann der Sportamtsleiter noch keine genauen Angaben machen. Diese Zahlen könne das Amt erst im August mitteilen, wenn das Bad für einen Monat geschlossen wird.

Laut Schäle werden in der Zeit vom 31. Juli bis 29. August die jährlichen Revisionsarbeiten durchgeführt. Diese umfassen neben einer Reinigung auch Wartungs- und Reparaturarbeiten. Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

74-jährige Memmingerin macht jeden Tag Aqua-Jogging

Diese werden von Roswitha Zettler aus Memmingen ausgiebig genutzt. „Ich komme jeden Tag für eine Stunde ins Hallenbad und mache Aquajogging“, sagt die 74-Jährige. Früher sei sie im Sommer lieber an einen See zum Baden gefahren. Wegen Gelenkproblemen habe sie aber von Schwimmen auf das Lauftraining im Wasser umgeschwenkt – und das gehe in einem Hallen- oder Freibad einfach wesentlich besser.

Roswitha Zettler (74) aus Memmingen kommt jeden Tag für eine Stunde ins Memminger Hallenbad und macht Aquajogging.

Besucherin zählt im Schnitt 20 Personen im Hallenbad

Nach Roswitha Zettlers Worten sind während ihres Trainings derzeit im Schnitt so 20 Personen im Hallenbad. „Es gab aber auch schon Tage“, erzählt die sportliche Seniorin, „da hatte ich für eine gewisse Zeit das Bad für mich allein.“ Davon weiß auch Sportamtsleiter Schäle zu berichten: „Es ist in diesem Sommer schon vorgekommen, dass das Bad mal eine halbe Stunde vollkommen leer war.“

Dagegen werde das Hallenbad von Vereinen und Schulen weiterhin gut genutzt. Das kann wiederum Roswitha Zettler bestätigen. Neben den Schülern und Wassersportlern tummeln sich laut der 74-Jährigen zurzeit vor allem Stammgäste im Hallenbad. Diese habe sie in den vergangene Jahren auch stets im Freibad angetroffen. Allerdings habe es im einstigen Freibad mehr Stammgäste gegeben als momentan im Hallenbad.

Neues Kombibad hat 50-Meter-Becken im Freien

Während sich der Besucherstrom im Hallenbad im Sommer offenbar in Grenzen hält, werden sich die meisten „Wasserratten“ schon auf das neue Kombibad freuen. Die Anlage wird im Freien ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken, eine breite Rutsche, ein Kleinkinderbecken, eine Spiel- und Liegewiese sowie einen Kiosk bekommen.

In der Halle sind ein 25-Meter-Becken mit acht Bahnen, ein Lehrschwimmbecken und ein Kursbecken mit Hubboden sowie ein Sprungbereich am Schwimmerbecken vorgesehen.

