Neun Gebäude und ein Ort wurden in Memmingen neu als Denkmäler eingetragen. Die Gebäude befinden sich allesamt in der Altstadt und sind in den meisten Fällen bereits von anderen Baudenkmälern umgeben. Das Bild zeigt das Wohn- und Geschäftshaus in der Zangmeisterstraße 1 (Bildmitte).