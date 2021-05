Memmingen hat zweihöchsten Corona-Inzidenzwert in Deutschland

Die kreisfreie Stadt Memmingen steht auf dem besorgniserregenden Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle. Doch warum kommt sie nicht von den Werten runter?

10.05.2021 | Stand: 10:06 Uhr

Während in vielen Kommunen in Deutschland die Inzidenzwerte sinken, bleiben die Zahlen in Memmingen seit Tagen auf gleichem Niveau. Dass die Stadt am Montag also deutschlandweit auf Platz 2 steht, hat nichts damit zu tun, dass die Werte drastisch gestiegen sind, sondern dass sich in allen anderen Kommunen, die bisher vor Memmingen lagen, die Corona-Lage weiter entspannt hat. So rutschten sie in der Inzidenztabelle auf untere Plätze.

Warum sich die Lage in Memmingen nicht entspannt, diese Frage haben wir im Rathaus gestellt. Ein Hotspot sei bisher nicht bekannt. Jetzt wird in der Verwaltung geprüft, warum sich die Inzidenzwerte nicht erholen. Auch unsere Frage, ob die Stadt nun weitere Schritte einleitet und welche das sein könnten, wird derzeit geprüft.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.