Memmingen: Immer noch ignorieren manche Bürger Maskenpflicht

Die Bereitschaft in der Memminger Altstadt Masken zu tragen, sinkt bei einigen Einwohnern. Was die Polizei dagegen unternimmt

20.05.2021 | Stand: 11:42 Uhr

Vergangene Woche übten verschiedene Leser Kritik an der Kontrolle der Maskenpflicht in der Memminger Altstadt. Die Polizei sei nicht präsent gewesen – und wenn, dann habe sie unangemessen agierende Personen nicht auf ihre Verstöße hingewiesen. Am Weinmarkt spielen sich auf einmal ganz andere Szenen ab: Am vergangenen Mittwoch fuhren die Ordnungshüter am Weinmarkt mit einem Polizeiauto vorbei – und sprachen via Megafon Passanten an, wenn diese ihre Masken nicht tragen. Einige Minuten später am Marktplatz – ein Polizeiauto und ein paar Meter weiter die zugehörige Fußstreife.

Kritik an der Einhaltung der Maskenpflicht

Trotz dieses persönlich positiven Eindrucks, sind die Reaktionen verschiedener Einwohner immer noch sehr negativ. Ihre Kritik habe so gut wie nichts bewirkt, bemängeln einige. An drei aufeinanderfolgenden Tagen beobachtet ein Leser gezielt die Plätze in der Altstadt und zählt dabei insgesamt über hundert Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Polizei hat Schwierigkeiten Regelverstöße festzustellen

„Die Wahrnehmung des Einzelnen kann hier nicht unbedingt repräsentativ sein“, sagt Marco Weng, Pressesprecher der Polizei. „Auf einen Passanten reagieren die Leute anders, als wenn ein Polizist um die Ecke kommt“, sagt der Polizeisprecher: „Viele ziehen die Masken dann schnell an, bevor die Streife den Verstoß überhaupt bemerkt.“

Bereitschaftspolizei verstärkt Fußstreifen

Aber er räumt ein, dass es wegen den ersten wärmeren Tagen notwendig war, die Überwachung der stark besuchten Plätze in der Altstadt zu intensivieren. Mehrmals am Tag seien Fußstreifen der Polizei unterwegs. „Allerdings kann es vorkommen, dass einzelne Streifengänge wegen anderer, parallel laufender Einsätze nicht gestellt werden können.“ Zur Unterstützung werde ein bis zweimal im Monat auf die Bereitschaftspolizei zurückgegriffen.

Memmingen: Viele Verstöße gegen die Corona-Regeln in der Altstadt im Mai

Auch ist aus Sicht der Polizei eine zunehmend sinkende oder nicht vorhandene Akzeptanz in bestimmten Personenkreisen für die Hygienemaßnahmen erkennbar. Dies schlägt sich auch in den Zahlen der bußgeldbewährten Verstößen nieder. Wo es zwischen Januar und Mai 72 geahndete Verstöße gab, sind allein seit dem 5. Mai 27 neue Verstöße (Stand 19. Mai) hinzugekommen. Nicht in Zahlen erfasst werden, laut Marco Weng, reine Verwarnungen. „Wir merken schon, dass wir die Menschen an öffentlichen Plätzen häufiger ermahnen müssen, weil sie sich nicht an die Regeln halten“, bestätigt der Polizeisprecher.

