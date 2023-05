"Wie zeitgemäß ist das noch?" - Bildschirme in Memminger Schaufenstern verboten

Keine digitalen Bildschirme im Schaufenster - im Jahr 2023? Viele Memminger Einzelhändler kritisieren die Verwaltung und eine Werbe-Satzung von 1986.

20.05.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Die Auflagen veraltet, die Regeln zu streng umgesetzt, ungleiche Behandlung: Solche Kritik an der Memminger Stadtverwaltung gibt es von einigen Einzelhändlern. So auch in der jüngsten Versammlung des Stadtmarketingvereins. Einer der Vorwürfe: Eine Satzung, die die Außenwerbung von Geschäften regelt, ist aus dem Jahr 1986. Also viel zu alt, nicht mehr zeitgemäß. Und das in Zeiten, in denen die Innenstadt mit Leerstand und Onlinekonkurrenz zu kämpfen hat. Diese Satzung soll nun überarbeitet werden, hat die Stadt unserer Redaktion bestätigt.

