„Memmingen kann Stolz auf seine Feuerwehr sein“

Ein Tag der offenen Tür bei den Floriansjüngern in Memmingen lockt 3000 Bürger zur Feuerwache. Truppe stellt sich sowie ihre Fahrzeuge und Gerätschaften vor.

25.09.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Die Memminger Feuerwehr veranstaltete am Samstag einen Tag der offenen Tür. Trotz regnerischer Witterung war der Andrang groß. Fast 3000 Bürgerinnen und Bürger interessierten sich für die Aufgaben und die Ausstattung der Memminger Floriansjünger. Im Rahmen einer bayernweiten Aktion boten rund 700 Feuerwehren bei einem Aktionstag in Kombination mit der „Langen Nacht der Feuerwehr“ eine Vielzahl von Informationen zum aktuellen Aufgabenspektrum. Seit 1860 gibt es in Memmingen eine Feuerwehr, die ursprünglich zur Brandbekämpfung gegründet wurde. Heute sind die Aufgaben deutlich vielfältiger.

Rettungsschere kommt zum Einsatz

So unterschiedlich wie die Aufgaben der Feuerwehr, so verschieden sind die Beweggründe der Besucher, sich in der Feuerwache umzusehen. Horst Nestel wurde durch einen Hinweis in der MZ und eine Wurfsendung der Feuerwehr auf die Aktion aufmerksam. Er interessiert sich für die Vorführung mit der Rettungsschere, mit der eingeklemmte Unfallopfer befreit werden können. Gleich nebenan zeigt ein Feuerwehrmann das neue Löschsystem für Elektroautos, mit dem Batteriezellen abgekühlt werden. Thorsten Schöffel mit Ehefrau Elisabeth und Sohn Malte sind auf Wunsch des Sprösslings hauptsächlich wegen der Drehleiter gekommen.

Große Kinderaugen

Als ehrenamtlicher Rettungssanitäter bei den Johannitern weiß Schöffel die Arbeit der Feuerwehr sehr zu schätzen: mit einer auf dem Rettungskorb montierten Schaufeltrage können Patienten im Notfall schonend aus oberen Stockwerken geborgen werden. Heinrich Minst hat schon lange ein Faible für die Feuerwehr. „Memmingen kann wirklich stolz auf seine Feuerwehr sein“, sagt der 72-Jährige, dem vor allem das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte zum Wohl der Stadt und des Umlandes imponiert. Die Feuerwehr betreibe eine vorbildliche Jugendarbeit. Tatsächlich sind zum Tag der offenen Tür erstaunlich viele Familien mit Kindern gekommen. Durch zahlreiche kindgerechte Angebote wird es ein kurzweiliger Nachmittag mit vielen bunten Luftballons. Tobias Gebs ist mit Frau und Tochter gekommen. Schwer beeindruckt zeigt sich sein Kind von der Waschanlage für Schläuche und das richtige Binden von Knoten. Gebs ist Anästhesist und als Leitender Notarzt bestellt. Er sieht seinen Besuch auch als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Memminger Feuerwehr.

Stadtbrandrat Raphael Niggl und Frank Greiner als Vorsitzender des Feuerwehrvereins sind von der großen Resonanz begeistert. Die Wehr sei mit den Stadtteilfeuerwehren und insgesamt 400 Einsatzkräften sehr gut aufgestellt. Moderne Einsatzfahrzeuge und komplexe Technik erfordern regelmäßige Fortbildungen und Übungen.

Feuerwehr sucht Nachwuchs

Mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr sei es gelungen, den Nachwuchs für die spätere Mitarbeit bei der Feuerwehr zu binden. Allerdings wünscht sich die Führung einen noch stärkeren Frauenanteil und die Beteiligung von Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Ein gutes Beispiel für die gelungene Rekrutierung aus den eigenen Reihen ist Hauptlöschmeister Claus Westermayer. Der 51-jährige Zugführer des Löschzugs 1 begann vor 37 Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Hauptberuflich arbeitet er als Softwareentwickler und investiert ehrenamtlich fast 30 Stunden monatlich für die Feuerwehr. Die 32-jährige Maren Ost ist als Feuerwehrfrau im Löschzug 3 und kam über den Spielmannszug in den aktiven Feuerwehrdienst. Als Mitglied der Cover-Rockband „MaßVoll“ wird sie am Abend in einer Fahrzeughalle für Stimmung sorgen, schließlich soll es zusammen mit einem Club-DJ auch eine „Lange Nacht der Feuerwehr“ mit einer Blaulichtparty geben.

