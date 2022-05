Kindergartengruppe kann in Seniorenzentrum einziehen

Der Bauausschuss Memmingen stimmt für Umbau im Bürgerstift. Verantwortliche versprechen sich positive Synergieeffekte, wenn Alt und Jung unter einem Dach leben.

04.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem besonderen Betreuungsprojekt, das es so in der Stadt Memmingen bislang noch nicht gibt, hat sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Im Seniorenzentrum Bürgerstift soll eine Kindergartengruppe einziehen. Die Gruppe, die aus 15 Mädchen und Jungen bestehen soll, ist quasi als Außenstelle des Stadtweiher-Kindergartens gedacht.

Vor allem drei Gründe sprechen für den Einzug der Kindergartenkinder

Baureferatsleiter Fabian Damm sprach in der Sitzung von einer „sehr positiven Maßnahme“ und nannte drei Gründe dafür. Erstens werde damit der zusätzliche Bedarf an Kindergartenplätzen gedeckt. Zweitens könnten auch Kinder von Angestellten des Bürgerstifts in der Gruppe betreut werden. Und drittens versprechen sich die Verantwortlichen durch die Begegnung von Jung und Alt positive Synergieeffekte. Die Idee zu diesem Projekt hatte das Team des Bürgerstifts. Bei Besuchen von Kindern im Seniorenzentrum hatten die Angestellten und Leiter Martin Mayer immer wieder festgestellt, wie positiv die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Kinder reagieren. Das Amt für Kindertageseinrichtungen nahm diesen Vorschlag an und entwickelte ihn weiter. Nun stand der Bauantrag zum Umbau eines Gymnastik- und Bastelraums im Bauausschuss zur Beratung an.

Gruppen- und Nebenraum im Bürgerstift in Memmingen geplant

Die Kindergartengruppe soll im Untergeschoss des Gebäudes Nord untergebracht werden und über einen separaten Eingang verfügen. Auf etwa 100 Quadratmetern sind ein Gruppen- und ein Nebenraum geplant. Hinzu kommen laut Damm die sanitären Einrichtungen. Ein Lichthof und ein Garten, der allerdings recht klein ausfällt, sollen über den Gruppenraum direkt erreichbar sein. Rat Professor Josef Schwarz ( CSU) sprach den kleinen Garten an und wollte Näheres zu den Freiflächen wissen, etwa, ob es dazu eine fachliche Stellungnahme gibt. Damm erklärte, dass dies nicht der Fall sei. Er und auch andere Räte verwiesen aber auf die sehr gute Lage des Bürgerstifts – etwa durch die unmittelbare Nähe zum Reichshainpark. Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh (CSU) betonte, dass das Bürgerstift einen weiteren wunderschönen Garten habe. Außerdem brachte sie den Frauenkirchplatz gegenüber ins Gespräch. Das Problem sei „durchaus lösbar“, sagte Böckh. Da sich das Gebäude in einem faktischen Mischgebiet befinde, sei die Nutzung einer Kindertagesstätte grundsätzlich genehmigungsfähig, erklärte Baureferatsleiter Damm. An der Kubatur des Bestandsgebäudes soll sich nichts ändern. Nach der städtischen Stellplatzsatzung werden allerdings drei zusätzliche Parkplätze benötigt. Da diese Stellplätze nicht nachgewiesen werden könnten, müssten sie entsprechend abgelöst werden. (Lesen Sie auch: Kindertagesstätten in Memmingen suchen dringend Erzieher)

Stadträte in Memmingen begrüßen Projekt

Bei den Stadträten fand das Projekt großen Anklang. Je früher der Kontakt zwischen Kindern und älteren oder behinderten Menschen da sei, umso besser, betonte beispielsweise Verena Gotzes (SPD). Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) sprach von einem „hervorragend guten Angebot“, wenn Alt und Jung unter einem Dach sind.

Letztlich stimmten alle Ausschussmitglieder für den Umbau. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Gruppe nach Angaben der Stadt bereits im neuen Kindergartenjahr einziehen.