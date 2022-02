Memmingen: Krötenwanderung startet im Stadtteil Eisenburg

Die Sammelsaison beginnt wegen der milden Temperaturen. Warum Naturschützer mit Blick auf dieses Amphibienvorkommen um Hilfe bitten.

27.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Feuchtes und warmes Wetter in der Nacht sind gute Bedingungen, um sich zum Laichplatz aufzumachen. Die diesjährige Krötenwanderung hat angesichts der milden Temperaturen begonnen. Die ersten Tiere wurden eingesammelt, erzählt Florian Frey, der Vorsitzende der Ortsgruppe Memmingen des Bund Naturschutzes. Den Tieren wie auch ihren Unterstützern stehe eine anstrengende Zeit bevor.

Hinweisschild und Geschwindigkeitsbegrenzung

Den Bewohnern Eisenburgs seien das Schild mit der Begrenzung auf 30 Stundenkilometer sowie die Amphibienzäune bestimmt schon aufgefallen. Am westlichen Ortsrand von Eisenburg befindet sich laut Frey das wichtigste Amphibienvorkommen auf Memminger Flur. Die Tiere sind auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer – dem Regenauffangbecken. Dieses sei sozusagen nicht nur ein technisches Gebäude, sondern auch ein kartiertes Biotop, diene als Laichgewässer.

Hilfe gibt es aus dem Waldkindergarten

Um dorthin zu gelangen, überqueren die Tiere die Amendinger Straße im Bereich der Eisenburger Bleiche. „Es ist unser Bestreben, die Geschöpfe bei der doch riskanten Überquerung zu unterstützen“, zeigt Frey auf. Seit mittlerweile sechs Jahren organisiert und begleitet der Bund Naturschutz die Krötenwanderung – unterstützt von den Kindern des hiesigen Waldkindergartens. „Es ist toll, zu sehen, wie motiviert die Kinder sind“, erzählt Frey. Sie würden beispielsweise nicht nur ihren Ekel gegenüber den doch teilweise warzigen Tieren ablegen, sondern bei der Krötensammlung gleich einen ganz anderen Zugang zum Thema Natur und Umwelt erhalten.

Die ersten Tiere sind gesichtet worden

Die ersten Tiere sind jetzt gesichtet worden. Das heißt für die freiwilligen Unterstützer: tägliche Kontrolle. „Wir stellen sicher, dass keine Kröte im Sammelbehälter vergessen wird“, so der Ortsgruppenvorsitzende. Bleibe das Wetter entsprechend mild, so schätze er den Krötenwander-Zeitraum bis Ende März/Anfang April ein. Anders wäre das, wenn Schnee liegen würde. Dann wären die Krötenwanderung und die entsprechende Sammlung noch gar kein Thema.

Bis zu 900 Amphibien werden in der Hochzeit getragen – darunter Kröten, Frösche oder auch Eidechsen. „Je nachdem, wer sich auf den Wiesen bewegt“, so Frey. Die Zahlen würden jährlich erfasst.

Krötenzaun, Auffangbehältnisse und freiwillige Helfer

Mit Hilfe des Krötenzauns werden die Tiere gestoppt, landen in den Auffangbehältnissen, deren Kontrolle wiederum die Kita-Kinder sowie die Bund-Mitglieder übernehmen. Doch wieso hilft eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Es gehe dabei zum einen um den Schutz der Sammler, die sich am Straßenbereich aufhalten. Der andere Grund sei der Schutz der Tiere, aber im doppelten Sinne. Die Tiere sollen nicht totgefahren werden. Der zweite und ausschlaggebende Aspekt dabei: Kröten würden auch schon in Mitleidenschaft gezogen, wenn sie bei einer gewissen Geschwindigkeit „überfahren“, aber nicht überrollt werden; also wenn die Tiere nicht durch einen Reifen getötet werden, sondern über sie hinweg gefahren wird. Bei einer hohen Geschwindigkeit jener Fahrzeuge, die über sie hinweg fahren, könnten die Tiere beispielsweise innere Schäden davontragen. Deswegen ist die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer so wichtig, erklärt Frey.

Wirken Geschwindigkeitsbegrenzung und Schutzzäune? „An den Stellen, an denen Zäune aufgestellt sind, ist die Lage gut. Aber es gibt immer Lücken. Ein Beispiel ist die Stichstraße in die Bleiche“, zeigt Frey auf. Ebenso liege der Fall innerorts. Die Tiere würden durch die Gärten wandern, dort können logischerweise keine entsprechenden Zäune aufgestellt werden. Umso wichtiger sei die Geschwindigkeitsreduzierung.

Kritik des Bund Naturschutzes

Kritisch schaut der hiesige Bund Naturschutz auf das Bebauungsvorhaben der Bleiche im Memminger Stadtteil (wir berichteten). „Uns geht es dabei um den bestmöglichen Amphibienschutz“, erklärt Florian Frey. Dahingehend überlege die Ortsgruppe, welche Alternativen für die Tiere geschaffen werden könnten, damit sie beispielsweise nicht erst die riskante Straßenüberquerung in Angriff nehmen müssen.

Derweil bittet Florian Frey, in dieser Krötensammelsaison erneut auf die Menschen und die Tiere Rücksicht zu nehmen.

