In Memmingen gibt es einen Millionär, der nichts von seinem Reichtum weiß

11.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Raum Memmingen knackte ein Mann oder eine Frau vor drei Jahren den Hauptgewinnn der "BayernMillionen". Doch bis heute hat sich niemand mit der Losnummer 0426492 gemeldet - und langsam wird die Zeit knapp. Denn der Anspruch auf die gewonnene Million verfällt am 31. Dezember 2023.

"Bevor der Gewinn verfällt werden wir nochmal eine Plakataktion machen", so Verena Ober, Pressesprecherin von Lotto Bayern gegenüber unserer Redaktion. Auch die Medien sollen informiert werden, um die Chance zu erhöhen, den Gewinner oder die Gewinnerin doch noch auszumachen.

Lotto Bayern: Los im Raum Memmingen knackt Hauptgewinn - und wird nicht eingelöst

Doch was ist über das Gewinnerlos bisher bekannt? Der Spielschein wurde am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Raum Memmingen abgegeben - doch seitdem sind Schein und Besitzerin oder Besitzer verschollen. Wegen des Spieldatums wird vermutet, dass das Los mit der Nummer 0426492 vielleicht an Heiligabend 2019 unter irgend einem Christbaum lag und danach keine weitere Aufmerksamkeit erhielt. "Gegebenenfalls schlummert die Spielquittung noch in einem Wintermantel oder ein Beschenkter ahnt noch nicht, was sein Geschenk eigentlich wert ist", sagt die Lotto-Sprecherin.

Der BayernMillionen-Spielauftrag wurde anonym gekauft, "wir kennen den Käufer daher nicht", erklärt die Ober. Bereits im Sommer 2021 hat die Lottozentrale in und um Memmingen mit Fahndungsplakaten nach dem Besitzenden des Siegerspielscheins gesucht - ohne Erfolg.

Was passiert mit dem Lotto-Gewinn, wenn er nicht abgeholt wird?

Sollte der Gewinn nicht bis zum 31. Dezember abgeholt werden, verfällt der Anspruch. "Nicht abgeholte Gewinne fließen in einen Fonds, aus dem Preise für Sonderauslosungen finanziert werden, oder fließen für gemeinnützige Zwecke in den Bayerischen Staatshaushalt. Die nicht abgeholten Gewinnbeträge kommen somit wieder der Allgemeinheit zugute", sagt Ober.

Nicht nur im Allgäu sucht die Lottozentrale nach Gewinnern

In Oberbayern sucht die Lottozentrale noch nach zwei Millionären, die selbst noch nichts von ihrem Glück wissen: Ein Spiel77 in Höhe von 1.077.777 Euro vom 6. August 2022 wurde bislang noch nicht abgeholt sowie der Gewinn eines Eurojackpots in Höhe von 1.209.751,50 Euro vom 8. November 2022.

