Memmingen: Betrunkener fährt gegen Baum und flüchtet vom Unfallort

Am Sonntag hat es in Memmingen einen Unfall gegeben, bei dem ein betrunkener Autofahrer gegen einem Baum prallte. Er floh, doch die Polizei fand ihn schnell.

28.02.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Memmingen ist ein betrunkener Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Sonntag auf der Straße Am Stadion in Richtung Hühnerbergstraße. Dort kam der Mann vermutlich aufgrund seines Alkoholpegels von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, wodurch ein weiterer Mann, der im Auto saß, leicht verletzt wurde.

Unfall in Memmingen: Mann verletzt sich nach Zusammenstoß mit Baum

Der 38-jährige Autofahrer flüchtete vom Unfallort, wurde aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife sitzend auf einer Parkbank entdeckt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten entzogen dem Mann den Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an.

Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 7 000 Euro.