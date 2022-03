Memmingen plant große Projekte und geht drängende Probleme an

Wirtschaftsjunioren Memmingen-Unterallgäu diskutieren mit Oberbürgermeister Manfred Schilder aktuelle Themen. Erster Punkt ist der Ukraine-Krieg.

Der Krieg, der seit einer Woche in der Ukraine tobt, stand beim traditionellen Aschermittwochsgespräch der Wirtschaftsjunioren Memmingen-Unterallgäu zunächst im Vordergrund. Mit Oberbürgermeister Manfred Schilder als Gesprächspartner saß dabei ein Mann in der Runde, der etwa 20 jungen Unternehmerinnen und Unternehmer Dramatisches aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw zu berichten hatte: Sie ist inzwischen von der russischen Armee eingekesselt. Themen waren aber auch Memmingen als „Stadt der Freiheitsrechte“, wild parkende Lastwagen im Gewerbegebiet Nord, der Neubau des Klinikums oder das Verkehrskonzept der Stadt.

Joanna Schreyögg und Larissa Brosig vom Vorstand der Wirtschaftsjunioren stellten dem Oberbürgermeister konkrete Fragen zu den verschiedenen Themenbereichen. Nachdem Schilder von der bedrückenden Lage der Bevölkerung in Tschernihiw und den angelaufenen Solidaritäts- und Hilfsaktionen seitens der Stadt berichtet hatte, wollte Schreyögg wissen, wie er unser wirtschaftliches Risiko durch den Ukraine-Krieg einschätzt. Rohstoffe und Energie werden sicher teurer werden, nannte Schilder als direkte Folge. Da gelte es, langfristig alternative Quellen zu schaffen.

"Zwölf Bauernartikel" wurden 1525 in Memmingen abgefasst

In der Ukraine sieht man, dass selbst in Europa Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Memmingen will als „Stadt der Freiheitsrechte“ in die Zukunft gehen. Dieser neue Namenszusatz bezieht sich auf die im März 1525 in der Kramerzunft abgefassten „Zwölf Bauernartikel“, deren Unterzeichnung 2025 mit einem großen Jubiläumsjahr gefeiert wird. „Was wird langfristig daraus gemacht?“ wollten die Wirtschaftsjunioren wissen. Eine ganze Menge, versprach Schilder. Angefangen bei der Verpflichtung, dieses wertvolle historische Erbe im Hier und Jetzt zu verorten, über den Kauf der Kramerzunft (ist kurz vor dem Abschluss), die zur dauerhaften Stätte des Dialogs werden soll, bis hin zur Einbindung der Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen Entscheidungen in der Stadtpolitik. Er sei sehr dankbar, dass der Stadtrat der Einrichtung eines Projektbüros zugestimmt hat, das die Freiheitsgedanken der Bauernartikel weit über 2025 oder die Vergabe des „Memminger Freiheitspreis 1525“ hinaus etablieren werde, betonte Schilder.

Lastwagenfahrer übernachten in Gewerbegebiet

Als ein schon lange bekanntes, aber immer drängender werdendes Problem sprach Brosig die vielen Lastwagenfahrer an, die das Gewerbegebiet Nord als Übernachtungsplatz nutzen – und die Gegend zuparken und vermüllen. Schilder weiß, dass die Straßen in einschlägigen Internetforen sogar als „idealer Parkplatz“ empfohlen werden. Die beste Lösung wäre aus seiner Sicht eine Art Autohof, das scheitere allerdings zum einen an einer geeigneten Fläche und zum anderen an einem entsprechenden Betreiber. „Da kann ich aktuell keine Lösung anbieten“, gab Schilder zu.

Noch nichts Konkretes konnte er auch dazu sagen, was aus dem jetzigen Standort des Klinikums wird, wenn es – wie geplant – 2030 in einen Neubau am Autobahnkreuz umzieht. Zwei Szenarien würden diskutiert, informierte er: zum einen, die Liegenschaften für eine Bildungseinrichtung zu nutzen, zum anderen diese „wertvolle Fläche“ für dringend benötigten Wohnbau zu entwickeln.

Memmingen ist "Modellregion Mobilität"

Thema war schließlich auch das neue Verkehrskonzept Memmingens, nachdem die Stadt vom Bayerischen Verkehrsministerium als „Modellregion Mobilität“ ausgewählt wurde. Ob da auch das Unterallgäu eingebunden werde, wollte etwa Schreyögg wissen. Das geschehe zum Beispiel, indem man den Öffentlichen Nahverkehr der Stadt und des Landkreises aufeinander abstimme, berichtete Schilder. Doch das reiche nicht, „wir müssen da künftig über viel größere Verbände nachdenken“, sagte er.