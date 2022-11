Memminger Wald wartet auf Entdecker

Memmingen plant ein Waldinformations- und Erlebniszentrum. Hochschule entwickelt pädagogisches Konzept. Welche Angebote es für Kinder und Erwachsene geben soll.

23.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Pläne für ein Waldinformations- und Erlebniszentrum (WIEZ) im Memminger Stadtwald sind einen Schritt weiter: Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat im Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung und Vertretern lokaler Organisationen eine umweltpädagogisches Konzeption entwickelt und nun den Stadträten vorgestellt. Das Zentrum soll auf einer flachen Anhöhe mitten im Wald zwischen der A7 und Dickenreishausen entstehen. Allerdings ist laut Oberbürgermeister Manfred Schilder heute noch nicht klar, was das Projekt einmal Kosten wird und wann mit dem Bau begonnen werden kann.

Wie der Rathauschef auf Nachfrage aus den Reihen der Stadträte erklärte, gebe es noch keine Kostenrechnung. Bislang sei lediglich angedacht, dass Erträge aus den städtischen Stiftungen zur Finanzierung des Projekts genutzt werden sollen. Zudem will die Stadt Eigenkapital durch den Verkauf von Holz ansparen. Letztlich habe man den Bau des WIEZ mit Blick auf die allgemeine Haushaltslage der Stadt „bei der Priorität etwas nach hinten geschoben“, sagte Schilder. Gleichzeitig betonte er aber: „Das ist ein tolles Projekt, das es wert ist, weiterverfolgt zu werden. Wir brauchen es einfach.“ Nach seinen Worten könnten Teile des Zentrums unter Umständen auch schrittweise realisiert werden. Das müsse die weitere Planung zeigen.

Wald hat große Bedeutung für unseren Lebensraum

Zuvor hatte Memmingens Forstamtsleiter Stefan Honold die Vorteile eines Waldinformations- und Erlebniszentrum aufgelistet. Demnach würde die Stadt damit ein weiteres Bildungs-, Freizeit- und Erholungsinstrument besitzen. Vor allem für Schulen und Kindergärten könne das WIEZ ein wichtiger Lernort werden. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es wichtig, die enorme Bedeutung der Wälder für unseren Lebensraum zu verdeutlichen. Dies soll unter anderem durch Ausstellungen sowie durch vielfältige Lern- und Mitmachstationen in die Tat umgesetzt werden. Zudem soll einmal ein zweiter städtischer Waldkindergarten in das WIEZ einziehen. Darüber hinaus werde das Zentrum auch Vorteile für die städtische Forstverwaltung mit sich bringen, die dann an einem Standort konzentriert wäre. Bisher ist die Verwaltung in der Ulmer Straße untergebracht, während sich die Werkstatt im Bürgerwald befindet und Werkzeuge sowie Material auf verschiedene Forsthütten verteilt sind.

Menschen für den Klimaschutz sensibilisieren

Im Anschluss an Honolds Ausführungen stellten Dr. Beate Kohler und Professor Robert Vogl von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf das umweltpädagogische Konzept des WIEZ vor. Demnach soll das Zentrum den Besuchern unterschiedliche Anreize bieten, sich mit Wald- und Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen und diese zu vertiefen. Auf diese Weise soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen aufgezeigt und eine Brücke geschlagen werden von der Naturerfahrung hin zur Alltagswelt der WIEZ-Besucher. Ziel ist laut den beiden Wissenschaftlern letztlich, dass die Kinder und Erwachsenen dazu befähigt werden, „nachhaltige Lösungsansätze für die Herausforderungen der Zukunft zu finden und auch umzusetzen“. Schließlich würden Wald und Forstwirtschaft vielfältige Bezüge zu Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung haben – wie zum Beispiel Klima, Biodiversität und Konsum.

Hauptzielgruppen des WIEZ sind Schulen, Familien und Kindertagesstätten. Zu den Angeboten sollen Lehr- und Erlebnispfade im Wald sowie geführte Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen gehören. Ergänzt werden soll das Angebot durch Ausstellungen und Fortbildungen.

Wichtelpfad für die Jüngsten

Was die Pfade anbelangt, schlagen die Wissenschaftler einen sogenannten Wichtelpfad für Familien mit Kindern zwischen zwei und sechs Jahren vor sowie einen Waldlehr- und Erlebnispfad für Familien mit älteren Kindern. Die Wegstrecke des Wichtelpfads soll entsprechend der Zielgruppe mit 1,2 Kilometern relativ kurz sein. Der Pfad gliedert sich in acht Stationen mit den Schwerpunkten „Natur erleben“, „Bewegen, spielen und gestalten in der Natur“ sowie „Kindgerechte Wissensvermittlung zum Leben im Wald“.

Beim zweiten Pfad für ältere Kinder und Jugendliche darf die Wegstrecke deutlich länger sein. Nach den Vorstellungen der Wissenschaftler soll er 16 Stationen umfassen. Die Schwerpunkte sollten hier zum Beispiel bei der Wissensvermittlung zu Themen wie „Ökosystem Wald“, „Forstwirtschaft“ und „Waldfunktion“ liegen. Wichtig sei auch die Wahrnehmung der Natur mit verschiedenen Sinnen, um so den Wald als einen Ort der Gesundheit, der Bewegung und des Abenteuers zu erfahren.