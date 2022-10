Politikprofessor beim Wirtschaftsforum Memmingen: „Nichts wird mehr sein wie vorher“

Beim Wirtschaftsforum Memmingen-Unterallgäu steht Vortrag über die Folgen des Ukraine-Kriegs im Mittelpunkt. Andreas Müller zeigt Wege aus der Energiekrise auf.

27.10.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Pandemie, Klimawandel, Energieknappheit, unterbrochene Lieferketten und Europa im Krieg: Politik, Gesellschaft und Wirtschaft stehen vor enormen Herausforderungen. Unter diesen Vorzeichen stand das Wirtschaftsforum für Memmingen und das Unterallgäu, das als Dialogplattform von heimischen Wirtschaftsvertretern und Politikern alle zwei Jahre stattfindet. Und das spiegelte auch der Vortrag „Der Ukraine-Krieg und seine Folgen“ des hoch angesehenen Politikwissenschaftlers Professor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin. Etwa 200 Gäste verfolgten seine Ausführungen aufmerksam.

Geschäftsführer Andreas Müller von der Alois Müller GmbH stellte aktuelle Projekte vor.

Gastgeber bei der elften Auflage dieser gemeinsamen Veranstaltungsreihe von IHK Schwaben, Kreishandwerkskammer, Stadt Memmingen, Landkreis Unterallgäu, ProNah und VR-Bank war diesmal die „Green Factory“ der Alois Müller GmbH in Ungerhausen – ein Unternehmen, das auch Antworten auf das drängende Thema Energie geben konnte. Geschäftsführer Andreas Müller stellte sein mittelständisches Familienunternehmen vor, in dessen CO2-neutraler Fabrik am Hauptsitz in Ungerhausen nahezu energieautark produziert wird. Die Firma mit zwölf Niederlassungen ist Spezialist für Energie- und Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Elektro) sowie für den industriellen Anlagenbau.

Politik und Unternehmen haben regenerative Enrgiegewinnung vernachlässigt

Man habe die regenerativen Energien in den letzten zehn Jahren zu sehr vernachlässigt, stellte Müller fest – in der Politik, aber auch vonseiten der Unternehmen. „Günstiges Gas war wie Doping“, sagte er. Wie es künftig anders gehen kann, erläuterte er an mehreren aktuellen Projekten: Auf Initiative der Kommune entsteht gerade in Benningen ein Fernwärmenetz, an das auch der Memminger Süden angeschlossen werden soll; mit der Stadt Memmingen baut Müller ein Fernwärmenetz für Dickenreishausen, das gleiche ist nächstes Jahr für Steinheim geplant; der Allgäu Airport wurde auf Biogas und Pellets umgestellt; in Heimertingen soll zusammen mit der Firma Demmeler ein Solarpark entstehen. „Wir brauchen Freiflächen für PV-Anlagen“, appellierte Müller in diesem Zusammenhang an die Gemeinden. „Viele Betriebe können ihre Dächer nicht voll machen, wir brauchen diese Energie aber für die Wirtschaft.“

Wer Europa in die aktuelle Energiekrise mit ihren extremen Auswirkungen getrieben hat, führte Professor Münkler in seiner differenzierten Analyse des Ukraine-Kriegs eindringlich vor Augen. Dabei ging er auf die aktuelle Lage im Kriegsgebiet ebenso ein, wie auf den Gesamtraum über die Ukraine hinaus und auf den Umgang mit revisionistischen Machthabern wie Putin, die die bestehende Ordnung verändern wollen. Gleich vorneweg stellte Münkler klar: „Wir müssen uns die Illusion abschminken, dass nach dem Ukraine-Krieg alles wieder so wird wie vorher in Europa. Wir haben auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus den Höhepunkt unseres Wohlstands überschritten. Mit dieser Zäsur werden wir umgehen müssen.“

"Die Ukraine wird keine Zugeständnissse machen"

Aus Münklers Sicht ist eine Beendigung des Kriegs nur mit einem Waffenstillstand möglich. Ein Friedensvertrag würde scheitern, weil die Ukraine dafür Zugeständnisse machen müsste, zu denen das Land nicht bereit sei – und Russland sein Kriegsziel nicht erreicht habe.

Aber wie kann man es schaffen, Akteure, wie Putin – oder auch Erdogan – die auf die Verrückung von Grenzen aus sind zu verfriedlichen? Eine Möglichkeit wären laut Münkler ökonomische Verflechtungen, die dem Land Wohlstand bringen. Doch gerade damit hätte sich die westliche Politik verschätzt, da Putin ein Machtpolitiker sei, der in die Geschichte eingreifen und den alten Glanz der Sowjetunion wieder herstellen wolle. „Imperiale Phantomschmerzen“ nannte Münkler das.

Deshalb gibt er auch einer Appeasementpolitik, also Land gegen Frieden wie zwischen Ägypten und Israel, keine Chance. Somit bliebe die „teuerste Variante“, nämlich Aufrüstung. Man müsse sich darauf einstellen, dass das von der NATO geforderte Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, „auf Dauer Realität sein wird“. Denn Russlands revisionistische Bestrebungen würden bleiben. Das sei vermutlich das gewesen, was Bundeskanzler Olaf Scholz im Kopf hatte, als er von „Zeitenwende“ sprach.