Polizeieinsatz wegen Schreckschusswaffe in Memmingen

Aus einem Fenster in Memmingen wurden am Samstag Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Der Schütze ist der Polizei bereits bekannt.

16.05.2022 | Stand: 14:07 Uhr

Am Samstag hat es in Memmingen einen Polizeieinsatz wegen einer Schreckschusswaffe gegeben. Wie die Polizei am Montag berichtet, ging am Samstag ein Notruf ein, dass aus einem Fenster im Bereich der Mozartstraße mehrere Schüsse abgegeben worden waren. Vier Streifen der Polizei Memmingen fuhren zum Einsatzort, wo sie dann Schreckschusshülsen unter dem Fenster fanden.

Polizeieinsatz in Memmingen wegen Schreckschusswaffe

Der 62-jährige Wohnungsinhaber ist der Polizei Memmingen bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt. Die Beamten trafen ihn vor Ort an und stellen eine sogenannte PTB-Schreckschusspistole, Munition sowie eine Softairpistole sicher. Den 62-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

