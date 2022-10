Seit wann dürfen Frauen wählen? Bei Bier und Eintopf ging es um die Freiheit

Wo wurde der erste Sexshop der Welt eröffnet? Auch diese Frage gehörte zum Quiz-Abend im Irish Pub Memmingen, bei dem es um die Stadt der Freiheitsrechte ging.

29.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wo eröffnete Beate Uhse den ersten Sexshop der Welt? Konzentriertes Gemurmel. Johannes Hirt schaut durch den Irish Pub. Er hebt das Mikrofon und stellt die nächste Frage: Wie weit liegt die Gefängnisinsel Alcatraz vom Festland entfernt? Es ist später Mittwochabend. Im Kelly’s in Memmingen ist Quiz-Zeit. Jeden zweiten Dienstag gibt es hier das Pub-Quiz. Doch heute, am Mittwoch, wird den Gästen ein Spezial geboten: Es geht um Freiheit – vor 500 Jahren und heute. (Einige Fragen des Abends und die Antworten darauf finden Sie unten.)

Keine Ausstellung, nicht im Vortragssaal, hier wird das Thema Freiheit heute auf andere Weise behandelt. Bei Bier und Kohleintopf, ab und zu geht jemand rauchen. In der Mitte des Pubs sitzen Sabrina Demmeler und Bernadette Menzel. Die beiden sind Projektmanagerinnen des städtischen Projektbüros „Stadt der Freiheitsrechte“. Zu ihren Aufgaben gehört, den Menschen in der Stadt zu zeigen, wie wichtig das Thema Freiheit für Memmingen ist. Einmal historisch – hier wurden 1525 die Zwölf Artikel verfasst, mit denen die Bauern ihre Freiheit und damit ihre Menschenrechte forderten. Dieses Erbe müsse bewahrt werden. Und ebenso wichtig sei es, zu schauen, was Freiheit heute bedeutet – denn selbst in Deutschland mangele es in vielen Bereichen noch daran. Die beiden hatten also die Idee, Menschen auch mal in dieser lockeren Atmosphäre anzuregen, über Freiheit nachzudenken.

Frauen durften mal nicht wählen?

Gläser klirren, Besteck klappert. Und doch herrscht Konzentration in der vollen Kneipe. Einerseits, weil die meisten der 90 Gäste großen Spaß haben, zu quizzen. „Viele Gäste kommen seit Jahren extra wegen des Pub-Quiz“, sagt Johannes Hirt, Service- und Schichtleiter im Kelly’s. Andererseits, weil hinter den Fragen teils mehr steckt als eine nüchterne Antwort. Hirt hebt das Mikrofon. „Seit wann dürfen Frauen in Deutschland wählen?“ Die Gesichter einiger junger Teilnehmer zeigen Überraschung. Frauen durften mal nicht wählen?

Vielleicht werden in 100 Jahren Menschen bei einem ähnlichen Quiz im Pub sitzen und sich darüber wundern, dass Frauen im selben Beruf einmal weniger verdient haben als Männer. Heute ist es noch so. Und nicht nur in der Arbeitswelt ist die Freiheit von Menschen eingeschränkt. Auch in der Liebe ist sie es. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind längst nicht überall akzeptiert. Das gilt auch für sexuelle Vielfalt – weshalb die Eingangsfrage nach dem ersten Sexshop von Beate Uhse berechtigter Teil des Quiz ist. Menschen mit Behinderung leiden unter Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben. Es gibt noch viele Baustellen in Deutschland.

Ein Pflichttermin

Rebecca Wieder wünscht sich, dass die Menschen sich gegenseitig so akzeptieren, wie sie sind, statt sich anzufeinden. „Wir stehen für Freiheit“, sagt sie. Deshalb sei sie heute Abend auch hier. Und weil es ein Quiz-Abend ist. „Das ist für uns ein Pflichttermin.“ Ihre drei Tischnachbarn nicken.

„Wie viele Fenster hat die Krone der Freiheitsstatue in New York?“, will Johannes Hirt nun wissen. Sie habe bewusst auch einige Fragen gewählt, die nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sagt Sabrina Demmeler vom Projektbüro. Damit es an den Tischen nicht zu ernst wird und der Spaß am Spiel bleibt. Am Tisch von Rebecca Wieder ist eine hitzige Diskussion um die Zahl der Fenster entbrannt. Die vier einigen sich auf fünf. Dreimal haben sie im Sommer schon das Pub-Quiz gewonnen. Was die heutige Runde angeht, haben sie bis jetzt nur ein mittelgutes Gefühl, sagt Thomas Schwarz. Rebecca Wieder nickt.

Pub-Besucher Lukas Neun kommt am Tisch von Sabrina Demmeler und Bernadette Menzel vorbei. Es sei gut, dass Freiheit auf verschiedene Weise in der Stadt thematisiert wird, sagt er. Und hofft, dass das Thema noch mehr an Fahrt aufnimmt. Es müsse weiter daran gearbeitet werden, es zu einem Merkmal der Stadt zu machen, dass Memmingen auch überregional als die Stadt der Freiheit bekannter werde. Lesen Sie auch: Memmingen ist jetzt ein „Ort der Demokratie in Bayern“

Enttäuschung am Tisch von Rebecca Wieder. Nur um einen Punkt hat ihre Gruppe den dritten Platz verpasst. Gelohnt habe es sich trotzdem. Weil es einfach ein schöner Abend gewesen sei. Und ein spannendes Quiz-Thema.

Freiheits-Quiz: Hier einige der Fragen

(Die Antworten finden Sie weiter unten.)

Wann wurde unser Grundgesetz verabschiedet? Aus wie vielen Mitgliedern besteht der Memminger Stadtrat? Wer verfasste die Zwölf Artikel? Aus welchem Film ist das Zitat „Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit“? Wie viele Fenster hat die Krone der Freiheitsstatue in New York? Y.M.C.A. ist ein Lied der US-amerikanischen Band Village People und gilt als Hymne der schwulen Subkultur. Welche Kostüme tragen die Band-Mitglieder im Musikvideo? Wie weit ist die Gefängnisinsel Alcatraz vom Festland entfernt? Wo hat Beate Uhse den ersten Sex-Shop der Welt eröffnet? Seit welchem Jahr dürfen Frauen in Deutschland wählen? Wie lautet der Fachbegriff für die Angst vor der Freiheit?

Hier die Antworten: