Das erwartet Besucher heuer beim Memminger Stadtfest

Im Juni ist es in Memmingen wieder Zeit für das Stadtfest 2023. In diesem Jahr gibt es eine wichtige Änderung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fest.

09.05.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Einmal im Jahr laden der Verein Stadtmarketing Memmingen und die Stadt Memmingen zum Stadtfest ein und tausende Besucherinnen und Besucher treffen sich zum gemütlichen Beisammensein unter freiem Himmel. Im Juni 2023 ist es wieder soweit. Bei der 49. Auflage des Festes gibt es Altbekanntes aber auch eine wichtige Änderung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Memminger Stadtfest.

Wann ist das Stadtfest in Memmingen 2023?

Das Memminger Stadtfest findet 2023 am Samstag, 17. Juni statt.

Wo findet das Stadtfest in Memmingen statt?

In diesem Jahr gibt es eine Änderung, was den Ort des Memminger Stadtfestes angeht. Anders als in den vergangenen Jahren findet das Fest nicht auf dem Marktplatz, sondern am Hallhof statt.

Welches Programm gibt es beim Stadtfest in Memmingen?

Das Programm des Memminger Stadtfestes 2023 steht bisher noch nicht final fest. Im vergangenen Jahr wurde das Fest um 11 Uhr gemeinsam vom Memminger Oberbürgermeister und dem Vorsitzenden des Stadtmarketing Memmingen e.V. eröffnet. Davor, ab 10.30 Uhr, und danach, bis 14.30 Uhr, spielt traditionell die Memminger Stadtkapelle. Sicher ist, dass sich Besucherinnen und Besucher wieder auf eine Vielfalt an Speisen und Getränken sowie verschiedene Aktionen für die ganze Familie freuen können. Auch die Memminger Einzelhändler werden wieder zum Bummel durch die Innenstadt einladen.

Lesen Sie auch: Open-Air-Kino, Konzerte und Straßenkunst: Ab 22. Juni beginnt die Memminger Meile - wo es Tickets gibt

Vor dem Stadtfest: "Memmingen blüht"

Vor dem Stadtfest steht noch eine weitere Großveranstaltung in Memmingen an: Am Samstag, 13. Mai verwandelt sich die Innenstadt anlässlich des Events "Memmingen blüht" in einen großen Frühlingsmarkt. An diesem Einkaufs- und Familientag gibt es unter anderem einen Kunsthandwerkermarkt, einen Bauernmarkt und ein Frühlingsfest mit Unterhaltungsprogramm in der Stadt.