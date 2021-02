Von der Neugestaltung der Dorfmitte über mehr Sicherheit für Radfahrer, Fußgänger und Schulkinder reichen die Anliegen der Bürgervertretungen.

22.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Bürgerausschüsse sind Sprachrohr für die Belange der Bewohner in den Stadtteilen, machen darauf aufmerksam, wo der Schuh drückt. Umso wichtiger ist dies in Zeiten der Corona-Pandemie – erschwert sie doch die unmittelbare Kontaktaufnahme und Bürgerversammlungen mussten ausfallen. Wir haben bei den Ausschuss-Vorsitzenden nach den Themen gefragt, die den Menschen in den Stadtteilen besonders auf den Nägeln brennen.